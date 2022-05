La cordobesa Wifi, convocada con la selección española Sub20

La delantera del Córdoba Femenino, Lucía Moral, más conocida como Wifi, ha sido convocada con la selección española Sub20 para concentrarse con el combinado nacional en las instalaciones deportivas de Los Ángeles de San Rafael en Segovia, desde este lunes 23 de mayo al miércoles día 25, donde participará en las sesiones de entrenamiento de cara a futuros compromisos internacionales.

Es la primera vez que Wifi recibe la llamada de la selección española Sub20, pues hasta ahora ha sido una de las futbolistas habituales en las convocatorias de España Sub19 y categorías inferiores, pero, en esta ocasión, da un paso más hacia delante, prueba de la gran proyección de la delantera blanquiverde

De hecho, Lucía Moral lleva siendo fija con España desde que despuntó como blanquiverde y es la primera jugadora del Córdoba Femenino que ha vestido la Roja. Fue convocada con la sub 16 en febrero de 2020 en el Torneo de Desarrollo UEFA; fue internacional sub 17 y e incluso el año pasado fue citada con la sub 19 en primavera de 2021 también para entrenar y preparar futuros encuentros internacionales. Esta misma temporada, ha estado en dos concentraciones con la Sub19 a principios de 2022, lo que demuestra su estabilidad como internacional.

Y es que, pese a que no está siendo la campaña más goleadora de una Wifi que solo ha metido cinco goles en el Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, su determinante aportación ofensiva en un Córdoba Femenino que es quinto clasificado con 45 puntos y está a solo un partido de confirmar la salvación directa en la segunda categoría nacional, son factores más que válidos para que la cordobesa siga creciendo con la Roja.