José Luis Navarro Jr: "Espero lograr un título en Córdoba, ojalá sea el de Europa"

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y si no que se lo digan a uno de los deportistas del momento: José Luis Navarro Jr. El boxeador cordobés, de tan solo 23 años, ya es campeón de España del peso supermedio. Un hito que le costó más de lo que le hubiese gustado tras perder en febrero en Vista Alegre ante su público. Sin embargo, el púgil se llevó la revancha disputada tan solo dos meses después en el Wizink Center de Madrid. Ahora, con el cinturón de campeón bajo el brazo, Navarro regresa a Vista Alegre para charlar con el Día y analizar ese primer gran paso en su incipiente trayectoria profesional. Con la humildad y la sinceridad que le caracterizan, solo piensa en competir por ser el mejor y ya pone sus miras en pelear por ser campeón de Europa.

-Después de mucho esfuerzo, por fin se ha proclamado campeón de España. ¿Cómo se siente?

-Me siento bien, pero tampoco es algo que me emocione. Me hace ilusión porque por fin nos hemos quitado esa espinita, pero es parte del proceso que estamos llevando. Me quedo con la preparación que hemos hecho. Ahora hay que seguir entrenando.

-Ganó al veterano Ronny Landaeta en una revancha por el título que no se resolvió hasta el noveno asalto. Un combate duro.

-Dominamos todos los asaltos menos el quinto y el sexto en los que me dio un bajón. En el séptimo cogió un segundo aire y nosotros fuimos a más mientras que Ronny iba a menos. En el noveno asalto me encontraba bien y llegué físicamente bien. Apreté un poco más, le metí una derecha buena a Ronny y se dio la vuelta porque no quería seguir. El árbitro paró el combate.

-En esos quinto y sexto asaltos, ¿temió por volver a caer ante El Llanero?

-No. Me conozco y sé que me vengo abajo y luego arriba, y en un segundo estoy muchísimo mejor que antes. En el momento en el que te da el bajón hay que apretar el culo y salir. También pasó que el bucal se me caía, abría la boca para respirar y se me caía. Hubo un momento en el que se le cayó a él y luego a mí a los cinco segundos, por lo que empezamos a pegarnos sin bucal [risas].

-Tras la dura derrota en Córdoba pidió la revancha tan solo dos meses después. Viéndolo ahora tras su victoria, ¿fue precipitada esa decisión?

-Para nada, estábamos convencidos. Ha sido una preparación durísima, la misma que hacía Poli Díaz, Javier Castillejo o mi padre con Ricardo Sánchez Atocha, con sparrings muy duros, de más peso que yo. Me quedo con eso, con la preparación que he hecho, que ha sido impresionante y me ha sorprendido a mí mismo. La gente nos daba por muertos y decía que dos meses no eran suficientes para cambiar, pero he demostrado que tengo un margen de mejora impresionante y que lo he logrado muy rápido.

-¿Le entraron las dudas después de lo que había pasado en Córdoba?

-No. En ningún momento porque sabía que había sido una mano de suerte. Vale, la habrá ensayado, pero fue una mano de suerte y a la gente que lo vio le dio mucho coraje porque iba ganando todos los asaltos y metió esa mano y me jodió. Me desconectó y ya solo recuerdo al árbitro parando la pelea. La gente decía que pusiera la rodilla en el suelo. Yo me quedo con que no me tiré. En casa se ve fácil, pero para mí tocar el suelo es como una humillación y me cuesta muchísimo.

-Debió ser un palo muy duro perder en Vista Alegre ante su público.

-Para mí no fue un palo gordo. Ni muchos menos lo que la gente pensaba, que estaba con depresión y decaído. Qué va. Así es la vida y hay que seguir currando porque llorar no te va a servir para nada. Hay que seguir currando para ser el mejor, que es lo que yo quiero. Aunque ya sume una derrota en mi historial, estoy bien. Hay campeones del mundo que han perdido y la se han salido luego. Javier Castillejo perdió su pelea número ocho igual que yo y después cayó dos veces ante Boudouani y mira lo que hizo. Es parte de la vida el caerte y levantarte más fuerte. El José Luis Navarro que ganó fue el mismo que perdió, pero muchísimo más fuerte, más concentrado y más claro.

-¿Cómo ha sido su recibimiento en Córdoba como campeón?

-Ha sido un gran recibimiento de mi familia y mis amigos, todos contentísimos. Me paran por la calle y me piden fotos. No soy consciente de lo que hicimos aquí, meter a más de 2.000 personas en Vista Alegre es impresionante. Llevaba años sin vivirse eso y solo de recordarlo se me ponen los pelos de gallina. Lo malo fue perder aquí, pero esperamos poder traer un combate europeo a Córdoba. Al final, nadie es profeta en su tierra.

-Ahora que ha conseguido dar uno de los primeros grandes pasos, ¿le ha dado algún consejo un experimentado ganador como su padre?

-No, que hay que seguir y se acabó. Sabe que estoy en buenas manos (en referencia su entrenador Ricardo Sánchez Atocha) como en su momento lo estuvo él. Yo estoy muy tranquilo y él también.

-Y tras ser campeón de España, ¿qué objetivos se pone?

-Hay que ver cómo nos clasifican en las listas de la EBU o la Unión Europea. El campeón de Europa no sé si hará el mundial y el de la UE lo ha dejado vacante. Estamos en el aire, pero queremos competir a nivel europeo. Alguna pelea haremos antes para curtirme aquí en España, con un rival bueno de fuera del país, que me apriete como lo hizo Landaeta. El problema en España es que, desde que debuté, ya era difícil encontrarme rival, por eso hay que buscarlo fuera.

-La velada en la que se proclamó campeón en el WiZink Center fue una de las más importantes del boxeo español en los últimos años y no tuvo la acogida esperada. ¿No hay suficiente nivel de boxeadores en España o es que no tiene el reconocimiento que merece?

-Lo que hace falta es un ídolo local. Estaba Kerman Lejarraga en Bilbao que llenaba los estadios, aquí espero que sea yo y que suba el nivel. Es duro ver que esa velada no funciona y luego lo hacen los youtubers y a los cinco minutos han vendido todas las entradas. Está bien porque nos dan más a conocer, pero, por otra parte, piensas en personas como mi entrenador Ricardo, que se ha arruinado por organizar las mejores peleas, y luego llegan los estos y la lían.

-Parece que es complicado tener buenas oportunidades económicas en España, ¿hay promotoras detrás suya?

-Yo en cuanto pueda me marcho fuera, ahí es donde está el dinero. Tras la victoria en Alemania íbamos a firmar con Agon Sport. Fuimos allí a guantear y les encantamos. Me decían que iba a ser un campeón y nos prometieron unas cosas. Luego nos mandaron el contrato y era una cosa totalmente diferente porque querían que me quedara en Alemania y me hiciera alemán. Yo soy español y a Ricardo no lo dejo ni loco. Ahora soy el número uno de España y el 55 del mundo. Antes de pelear con Landaeta, las mejores promotoras del mundo ya se estaban fijando en nosotros.

-¿Cómo lidia con la presión de empezar a ser bastante conocido y que se hable de usted?

-Presión ninguna, soy una persona contraria a las demás en ese sentido. Aquí en Vista Alegre tenía 80 pulsaciones antes de salir a pelear y en la del Wizink tendría 40, casi sin pulso [risas]. No tengo presión ni de mi apellido, ni de mi familia, ni por estar con Ricardo, ni nada. Yo sigo con mi rutina, la misma de siempre, pero esta vez será el doble o el triple.

-¿Tiene una cuenta pendiente con Córdoba?

-Espero lograr en Córdoba un título, ojalá el de Europa. La otra vez en Vista Alegre la respuesta fue buena, pero lo que la gente no sabe es que yo no cobré porque la bolsa de Landaeta era muy alta. Fue una velada organizada por nosotros en la que nos arriesgamos y perdimos, pero espero que la gente vuelva con más ganas para la próxima en Vista Alegre. Aún así, yo me quedo con que todos disfrutaron aunque perdí.

-¿Es consciente de que ha despertado en Córdoba un deporte que mueve a mucha gente?

-Si hay apoyo y la gente responde, aquí se puede liar la mundial. Córdoba saldría en los medios de todo el mundo porque estamos ya entre los 50 mejores del mundo y, por ejemplo, aquí vendrían aficionados de fuera, personas que gastan dinero y que pernoctan en la Ciudad, también famosos y gente conocida que suelen seguir el boxeo en directo, eso ayuda a la imagen de la ciudad. En Córdoba cuesta mucho y, una vez que pierdes, hay quien ya no te echa cuentas. Aun así, me he sentido muy arropado, aunque tenga la espinita clavada.

-¿Cuál es su siguiente paso?

-Si en dos meses he corregido lo que hicimos mal con Landaeta, en la siguiente pelea voy a estar el doble o el triple más preparado porque cada vez tengo una mentalidad mejor. Quiero pelear todo lo que pueda y coger experiencia, algo que me faltó en la pelea en Vista Alegre.