José García Román: "Las instituciones tienen que apoyar el deporte de élite"

Tras una temporada muy exigente, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad seguirá en la élite un curso más, consolidándose como el único equipo de la capital cordobesa que competirá el año que viene en la máxima categoría de su deporte. Un éxito de los jugadores y el cuerpo técnico, pero también de José García Román, el presidente y alma de un proyecto para el que reclama mayor apoyo, el que disfrutan clubes similares en otras provincias andaluzas y españolas.

-Acaba con final feliz un año duro y toca trabajar ya en el siguiente. ¿Con qué perspectivas?

-Esperemos que no sea tan duro como este último, sería inaguantable. De hecho, nos van a quedar flecos para el año que viene y a eso se le suma que el coste de plantilla incrementará, porque nuestros jugadores se están revalorizando y cualquier negociación que tenemos siempre es al alza. Pero tenemos buenas expectativas, las administraciones poco a poco se van concienciando de que tienen que apoyar el proyecto y la empresa privada también está apostando por nosotros porque ve el retorno que supone el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el estar en Primera División y el salir en televisión. Confiamos en poder cuadrar el presupuesto.

-¿Sobre qué cifra andará el déficit que se generará esta temporada por la pandemia?

-Calculo que mínimo será un déficit de unos 50.000 o 70.000 euros, aunque todavía no está cerrado todo, pero está claro que es algo que habrá que tener en cuenta para planificar la próxima.

-¿Qué novedades habrá en lo social, después de un año tan complicado?

-Nosotros no quisimos prometer un abono que no pudiéramos cumplir. Hicimos socios simpatizantes, que han tenido preferencia para entrar en Vista Alegre y van a ser los primeros en poder elegir sitio si, como todos esperamos, de cara la nueva temporada ya se abre todo un poco y el público puede volver a asistir de manera mayoritaria a los pabellones.

-Esa falta de público, ¿hasta qué punto ha golpeado las arcas del club?

-Entre abonos y taquillas, el año pasado significó en torno a un tercio del presupuesto y sin embargo este año ha estado sobre los 50.000 euros de ingresos. La diferencia es abismal, pero es lo que ha tocado vivir. El año ha sido complicado, lo hemos intentado sacar adelante por todas las vías, pero económicamente no se podía.

-¿La idea es seguir de la mano de Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Cabildo? Al margen del apoyo económico, el nombre del equipo es inmejorable.

-Estamos muy agradecidos a ellos por el apoyo que nos están prestando desde que ascendimos a Primera División. Para un club que se siente orgulloso de representar a Córdoba, el llevar el apellido de Patrimonio de la Humanidad, es para estar tremendamente satisfechos. El alcalde se ha comprometido a aumentarnos la subvención y esperamos que poco a poco Córdoba se dé cuenta de que hay que apostar por la élite, sea de cualquier disciplina. El deporte de base es muy bonito, pero la base crece apoyando la élite y que cualquier chaval que acuda a Vista Alegre pueda verse el día de mañana jugando en Primera División.

-¿Es suficiente el apoyo que se recibe desde las instituciones?

-Eso sería un tema a analizar. Tenemos todavía las subvenciones de la 17-18, que suponen 33.000 euros para nosotros, que todavía no están pagadas. La subvención del Imdeco cubre prácticamente para pagar la instalación (Vista Alegre), cuando muchas veces se pagan año y medio después. Nosotros para entrenar tenemos que pagar antes. Este año la subvención parece que llegará antes, eso sí, pero hay casos curiosos como que a la hora de baremar los pagos, hay clubes que reciben más por ganar más partidos. Como si costase lo mismo ganar partidos en una Primera División que en tercera o cuarta categoría. Son las cosas que, no es mala fe por parte de las instituciones, pero es cierto que no hay una cultura del deporte de élite en Córdoba. Muchas veces considero que estoy abriendo camino. Estábamos ahí con Adesal, que nos podía ayudar, pero ahora estamos otra vez solos. Las instituciones tienen que apoyar el deporte de élite, en todas las provincias se apoya al deporte de élite como forma de vender la provincia, y aquí en ese sentido vamos un poco por detrás.

-Desde la derrota de Ferrol hasta el partido de Jaén, ¿han sido semanas complicadas?

-No han sido las peores de la temporada, ha habido momentos muy duros. Pero sí, lo de Ferrol fue un palo gordo. Estábamos trabajando ya en la temporada que viene y de repente todo quedó parado, porque teníamos que asegurar la permanencia. Yo mismo lo decía, que me veía carne de play out, sinceramente. No es que no confíe en mis jugadores y mis técnicos, pero teníamos ElPozo Murcia aquí y Jaén en su pista que se podía estar jugando la vida, como de hecho así fue. Lo lógico era que perdiéramos, también por los resultados raros que se han dado con equipos que ya no se jugaban nada y que han tergiversado un poco la competición. Me veía en el play out, y no ha sido agradable, pero no ha sido el peor momento de la temporada.

-¿Con qué sueña José García Román de cara a la próxima temporada?

-Me tengo que acordar primero del Adesal y el Deportivo Córdoba, que estaban ahí y si nosotros lo hemos pasado mal consiguiendo el objetivo, imagínate ellos. Pero el trabajo está ahí y antes o después dará sus frutos. ¿Un sueño? Estar en la Copa de España o el play off por el título. Eso supondría estar entre los ocho mejores equipos de España y estaríamos muy orgullosos de conseguirlo.

-Y que Vista Alegre lo vea de nuevo lleno.

-Ojalá vuelva la gente a los pabellones de forma mayoritaria. Todavía hay miedo, se nota a la hora de conseguir agotar las entradas disponibles, que cuesta. Pero bueno, ojalá todo se relaje un poco, disminuyan los positivos y volver a ver Vista Alegre lleno. Una imagen que siempre guardaré en la retina es ver el himno cantado por 3.500 espectadores el día del Barça en el primer año en Primera. Un partido que íbamos perdiendo y los dos últimos minutos la gente se levantó aplaudiendo. Esa imagen se me quedó, 3.500 espectadores aplaudiendo a un equipo que perdía. Algo bueno estaremos haciendo.