Jesulito, primer fichaje del Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal empieza a agitar el mercado. El conjunto blanquiverde, que hace unos días anunció su lista de bajas y renovaciones, ha confirmado este viernes la llegada de Jesulito, que regresa al fútbol sala español para aportar desborde, calidad y goles al equipo que entrena Josan González.

Después de la retirada de Javi Sánchez y del adiós de César Velasco, el conjunto cordobesista necesitaba un jugador capaz de aportar talento ofensivo al equipo y el elegido para asumir esa labor es Jesús Antonio Solano, más conocido como Jesulito. El ala gaditano, internacional con la selección española, ha jugado las dos últimas temporadas en el Acqua e Sapone de la liga italiana, y regresa a España a sus 30 años para convertirse en un jugador importante en el equipo de Josan González.

El nuevo futbolista blanquiverde tiene una amplia trayectoria en el fútbol sala de alto nivel. Después de empezar sus pasos en Jerez de la Frontera, Jesulito dio el salto al Nazareno (Dos Hermanas) y ahí llamó la atención de Osasuna Magna, equipo en el que estuvo ocho temporadas. En 2017, cuando parecía tener cerrado su fichaje por el Jaén Paraíso Interior, diferencias en su contrato terminaron empujándolo hacia la aventura en Italia, donde ha jugado en el Real Rieti, el Luparense, el Napoli C5 y el Acqua e Sapone, con el que ha finalizado el último curso en segunda posición en la Serie A. En el curso 18-19 también tuvo un breve paso por el O Parrulo.

Con esta incorporación, el Córdoba Futsal se asegura una buena dosis de talento ofensivo, para reforzar un equipo que había perdido bastante en esa faceta después de la salida de César Velasco, que apunta a convertirse en refuerzo de Osasuna Magna, y de la retirada de Javi Sánchez.

Jesulito se une de esta forma a un plantel que contaba ya con nueve efectivos, después de las renovaciones de Nono Castro, Cristian Ramon, Manu Leal, David Leal, Jesús Rodríguez, Koseky, Zequi y Pablo del Moral. A todos ellos hay que sumar además a Shimizu, que era el único jugador con contrato garantizado para el curso 2020-21.

Tras anunciarse su llega al cuadro blanquiverde, Jesulito reconoció que es "un placer" volver a Andalucía "después de 12 años fuera". "Después de tanto tiempo, tener la oportunidad de pertenecer a un equipo andaluz es un alegría inmensa. Lo que nos ha llevado allí es la afición y la manera que tienen de llenar el pabellón y llevar al equipo en volandas", reconoció el nuevo jugador cordobesista, que quiso destacar también "la seriedad que ha demostrado el club y el proyecto que tienen, eso se valora mucho".

"Desde el primer momento que me llamó Josan, no lo dudé un segundo. Tenía varias ofertas pero me transmitieron mucha confianza", aseguró el gaditano, que se está "deseando de empezar", porque "entre la crisis sanitaria y lo que llevamos parados, no estamos acostumbrados".

Álex Constantino puede ser el siguiente

Los esfuerzos del Córdoba Futsal en el mercado están cercanos a fructificar con la llegada de otro gaditano además de Jesulito. Se trata de Álex Constantino, que actualmente milita en el Al-Arabi de Kuwait, y que además de pasar por la cantera del Barça cuenta con experiencia en Italia y en Hungría. El ala-pívot gaditano destaca por su facilidad para hacer gol.

Su operación es una de las más avanzadas por la entidad cordobesa, que trabaja a marchas forzadas con la idea de confeccionar un equipo de garantías para afrontar el reto de una permanencia solvente en el segundo año del club en Primera División.