Henrik Nordlander, el primer fichaje del Ángel Ximénez para el curso 22-23

El Ángel Ximénez, tras atar la permanencia en la Liga Asobal con su triunfo en Antequera el pasado sábado, ya empieza a preparar el proyecto de la próxima temporada. A falta de la cita final de este viernes ante el Torrelavega (Alcalde Miguel Salas, 20:30), el club de Puente Genil ha anunciado este miércoles la contratación de Karl Nordlander para la próxima temporada.

Tras anunciar el pasado martes las bajas de jugadores que no seguirán en el club en la 22-23, el Ángel Ximénez no tardó en comunicar su primer alta de un próximo curso que será muy especial, el décimo en la máxima categoría del balonmano nacional. De este modo, Simón Karl Henrik Nordlander, de 30 años, 1,91 metros de altura y 85 kilos de peso, se compromete por una campaña con la entidad pontana.

Procedente del IFK Ystad de Suecia, aunque su nombre es muy conocido en la Liga Asobal tras su impecable rendimiento en las filas de Helvetia Anaitasuna durante tres temporadas, la trayectoria de Nordlander también incluye experiencias en otros países como Dinamarca, cuando se unió en 2018 a la disciplina del Soenderjyske Handbold.

Henrik Nordlander, como indica el Ángel Ximénez en su comunicado regresa "a la liga española como primer refuerzo y apuesta fuerte del proyecto del equipo Asobal para el próximo curso, en el que se cumplirá una década del balonmano pontanés en la élite nacional". Un primer fichaje con el que el equipo de Puente Genil quiere dar un salto de cara a la 22-23.

En declaraciones al club, Nordlander reconoce que tiene "muchas ganas de volver a España, de volver a jugar en Asobal". Además, destaca que disfrutó "mucho jugando en Anaita y vivir en Pamplona, pero tengo ganas de conocer esa parte de España donde he estado muy poco". "Después de hablar con el director deportivo y con algunos amigos que han jugado allí también, como Anderson Mollino, me dio una impresión muy buena. Me dijo cosas muy buenas del club, de la gente, del pueblo, de todo… Y tengo muchas ganas de unirme ya al equipo", apunta el meta sueco.

"Sobre la afición, siempre que fui con Anaita vi mucho ambiente, mucho ruido en la grada y eso mola", reconoce el nuevo portero del Ángel Ximénez. "Espero que sea así la temporada que viene y que junto con la afición podamos hacer cosas buenas, conseguir los objetivos y a luchar juntos para llegar a ellos", comenta Nordlander.