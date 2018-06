Fátima se cuelga la plata

Con polémica y tras saberse con el oro colgado al cuello, Fátima Gálvez al final se tuvo que conformar con la medalla de plata en la prueba de foso olímpico de los Juegos Mediterráneos que se celebran en Tarragona. De esta forma, la baenense repite el metal que ya logró en Mersin 2013 para dar más lustre a una brillante jornada en el campo de tiro de Sant Salvador, donde el granadino Antonio Bailón se colgó el oro.

Gálvez se jugó la victoria con la sanmarinense Alessandra Perilli. Inició la última ronda creyendo que le llevaba dos platos de ventaja y, al término de la misma, los jueces anunciaron el triunfo de la española. Sin embargo, al repasar la puntuación de las nueve rondas precedentes advirtieron un empate a 41 puntos, así que decidieron que ambas disputaran una ronda de desempate.

El granadino Antonio Bailón completó una brillante jornada en foso olímpico con un oro

Eso descentró a Gálvez, que tuvo que volver a cargar la escopeta cuando ya se creía ganadora. La española falló un plato en esa última serie, mientras que Perilli se mostró implacable y acabó llevándose el título contra pronóstico. La sanmarinense remontó en la final aprovechando la caída libre de la dominadora de la fase de clasificación, la defensora del título, la italiana Jessica Rossi, al final fuera del podio al verse superada por su compatriota María Lucía Palmitessa, actual campeona del mundo júnior, que finalmente logró el bronce.

Tras el desenlace, Fátima lamentó haber tenido solo "un segundo de gloria", que fue el tiempo que sintió que había ganado el oro. "Tengo un sabor un poco agridulce. Después de la final que he hecho, que he tirado muy bien, pensaba que había ganado, porque le sacaba dos platos a Alessandra Perilli, pero luego dijeron que hubo un error, y que había que ir a la muerte súbita", explicó la tiradora cordobesa.

Gálvez cree que los jueces "se equivocaron" y por eso reclamó, sin éxito, al final. Con todo, la de Baena quiso ver el vaso medio lleno e indicó que "entre quedar cuarta -en los Juegos de Río 16 y el Mundial de Moscú 17- y llevarme medalla, me quedo con lo de hoy (por ayer)", indicó orgullosa por el nivel que ha exhibido durante el torneo. "Me he mantenido arriba durante toda la mañana en una competición que ha sido muy complicada y reñida. En Europa hay mucho nivel y casi todas las que estamos aquí competimos por estar arriba a nivel internacional", finalizó Fátima.