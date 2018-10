Fátima Gálvez denuncia discriminación en una competición en Málaga

La tiradora cordobesa Fátima Gálvez ha denunciado en una carta publicada en sus redes sociales un presunto caso de "discriminación" hacia su persona durante la disputa del International Costa del Sol Grand Prix, una prueba celebrada en el campo de tiro de Jarapalo (Málaga).

La baenense, que finalizó en segunda posición en la fase de clasificación general (en la que se ordenan los resultados de hombres y mujeres indistintamente), fue excluida por los jueces de la final con los mejores, por su condición de mujer. Los encargados de dirigir el certamen la instaron a competir en la final de la categoría de Damas, donde los premios en juego eran mucho menores. Fátima, acostumbrada a compartir podios en pruebas de este tipo con hombres y mujeres, denuncia además que la decisión se tomó tras su gran resultado y que no le fue comunicada en el momento de la inscripción, ni tampoco aparecía en el cartel anunciador de la prueba.

La tiradora baenense defiende en su misiva la "total igualdad" en la que compiten de manera habitual hombres y mujeres en pruebas como la celebrada ayer en el campo de tiro de Jarapalo, dentro de un deporte como el tiro olímpico en el que los condicionantes físicos no justifican la segregación por sexo, pues el manejo de la escopeta no entiende de hombres o mujeres. "Tras la desagradable situación que me he encontrado, por mi dignidad y la de mis compañeras, me he visto obligada a renunciar a la competición, de la que me marché sin participar ni en la final General ni en la final de Damas, y profundamente decepcionada", finalizaba Gálvez una denuncia que ha recibido gran apoyo popular en las redes sociales.