España, a revalidar su corona europea

España quiere continuar siendo una de las principales potencias futbolísticas a nivel femenino y las chicas de la selección sub 19 ansían seguir haciendo historia después de ser el primer equipo nacional que alcanza cinco finales consecutivas en un Europeo. El único y serio problema es que enfrente estará Alemania (18:15), que se reparte con España el dominio en las categorías inferiores.

Será la quinta final consecutiva que disputen las españolas en la categoría. Las chicas de Jorge Vilda están muy motivadas de cara a su cita continental y el entrenador dice que están en un buen momento. "Cuando alcanzas una final nunca sabes si vas a jugar otra, eso está al alcance solamente de las mejores" aclaró el seleccionador.

El nuevo presidente de la Federación, Luis Rubiales, presenciará la final en directo, en Suiza. Allí, España espera convertirse en la única selección que consigue el título europeo en dos categorías diferentes (sub 17 y sub 19) en el mismo año. Precisamente contra la selección alemana consiguió el título la sub 17 en Lituania el pasado mes de mayo.