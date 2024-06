Ema Santoro y su nueva etapa en el banquillo del Córdoba Futsal: "Quiero un equipo que se deje la piel"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad arranca una nueva etapa con Ema Santoro en su banquillo. Vista Alegre acogió este lunes la presentación del técnico argentino, que estuvo acompañado por el presidente José García Román, que le agradeció que aceptase "el reto". "Estoy muy feliz e ilusionado", dijo en su puesta de largo el nuevo preparador del conjunto blanquiverde, que disputará su sexta campaña en la élite del fútbol sala en el curso 24-25.

Tras la despedida de Josan González, el Córdoba Futsal anunció el pasado jueves la contratación de Ema Santoro para el próximo ejercicio. Tras dos cursos, el 21-22 y el 23-24, como segundo del preparador de Puente Genil, al que conoció en su etapa en ElPozo Murcia, el preparador argentino no dudó en aceptar dirigir el banquillo cordobesista.

Durante la presentación de este lunes, José García Román señaló que era "una cosa feliz" tras el visto bueno dado por Ema Santoro a dirigir la primera plantilla blanquiverde, por lo que el presidente le agradeció que aceptase "este reto". "Es un hombre de la casa que ha demostrado su gran trabajo. Ahora podrá salir mejor o peor las cosas, pero nadie trabaja más que él por el club", comentó el dirigente cordobés, que le deseó "la mayor de las suertes porque su suerte será la nuestra".

Tras las primeras palabradas de José García Román, Ema Santoro tomó la palabra: "Estoy muy feliz e ilusionado". "Es un reto importantísimo y estoy agradecido al club, a José y a Josan, que fue el que me abrió las puertas de este club hace tres temporadas", expuso el técnico argentino, que sigue los pasos en la liga española de su compatriota Diego Giustozzi.

"Desde el primer día ya estamos trabajando a tope porque es una exigencia tan alta la Primera División española, en la que no se puede quedar ningún detalle al azar", comentó un Ema Santoro que trabaja "con una bonito presión para darle continuidad a un proyecto exitoso y al que se le puede seguir abriendo sus alas". Además, añadió que "cada crítica y cada palabra serán bien recibidas porque sabemos que todo queremos lo mismo, que el deporte de la ciudad siga creciendo".

Un proyecto renovado

También destacó Ema Santoro que será "un proyecto continuista porque trabajamos dos años a la par con Josan, que nunca puso jerarquías y hemos echado horas y horas en el despacho". No obstante, será un desafío porque "hay bajas, cambio de nombres en casi el 50% de plantilla. Somos el equipo que más modificaciones vamos a sufrir y el reto va a estar en acoplar esas piezas y dar al cuerpo esas herramientas de identidad de club".

"Tenemos que defender con uñas y dientes cada punto, haciéndonos fuertes en casa y en cada salida poder puntuar. Hay que ensamblar nuevas piezas en un modelo compartido con Josan y Juanda, aunque uno como entrenador tiene pequeños matices, pero son solo pequeños matices", expuso el nuevo preparador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Con el objetivo de estar en "la liga más competitiva", Ema Santoro indicó que "hay un grupo de siete equipos que en presupuesto y plantilla están por encima". "Nuestro proyecto está un pasito por detrás y tenemos que ser conscientes que para competir tenemos que afianzar nuestras fortalezas, que tiene que ser la defensa, la posición, el juego con portero, que somos el que más efectividad tuvo en el juego con portero", explicó.

"Cada punto vale oro"

"Tenemos que mejorar pequeñas carencias, como esos partidos fuera de casa en los que no logramos mantener el nivel competitivo durante 40 minutos", comentó el técnico argentino, que quiere "un equipo que se deje la piel, que compita cada balón y sepa lo que tiene que hacer en cada fase de juego". "Sabemos que estamos en esta liga tan competitiva y cada punto vale oro, cada minuto es el último y con esa mentalidad salimos", indicó el nuevo preparador blanquiverde.

Por otro lado, destacó que fue fácil sellar el acuerdo con el Córdoba Futsal: "En este momento de mi carrera, priorizo lo deportivo a lo económico. Para mí es un sueño trabajar en la Primera División de España y no hubo mucha negociación". "Cuando José me lo planteó, hablamos de lo deportivo y no de lo económico. Fue fácil para las dos partes y nos pusimos a pensar en terminar de cerrar plantilla y darle forma al cuerpo técnico".

Por último, Ema Santoro señaló que "en primer lugar hay que afianzar las continuidades y tenemos que esperar a cerrar plantilla porque hay chicos que están compitiendo todavía". "Estamos en los primeros días de junio, pero el club se movió junto a Josan en esos jugadores que observamos para tener en este mes definida la plantilla".