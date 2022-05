Dimas Carrasco: "Podríamos estar nosotros también en Madrid "

El Ciudad de Lucena se quedó sin ascenso al no pasar del empate en el Utrera en la segunda ronda del play off hacia Segunda RFEF (1-1). El partido, que se fue hasta la prórroga, como señaló Dimas Carrasco en la rueda de prensa posterior en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona, estuvo "muy disputado entre "dos equipazos", por eso al técnico celeste no le quedó otra que darle "la enhorabuena al Utrera por su temporadón".

"Me voy satisfecho por la personalidad que ha demostrado el equipo, que ha sido superior en muchos momentos del partido", señaló el técnico sevillano, que ofreció un amplio análisis de todo el encuentro que no fueron capaces de ganar por culpa del "déficit del gol" que les lleva pasando factura "toda la temporada" y esos "espacios menores" que el rival dejó cuando se quedó con uno menos en el tramo final de los 90 minutos reglamentarios. "Hemos merecido pasar, igual que ellos. Podríamos estar nosotros también en Madrid", añadió Dimas Carrasco.

De hecho, el entrenador del Ciudad de Lucena, que es el tercer play off que pierde a los mandos del conjunto celeste seguido en tres temporadas", destacó que jugaron "de tú a tú" ante todo un Utrera que llegó a "disputarle el liderato" del Grupo X de Segunda RFEF al Recreativo de Huelva: "Se han excedido en pararnos el juego y Chapi pudo haber sido expulsado antes, pero la realidad es que tiene jugadores de mucho nivel", comentó sobre un Utrera que "merece" estar en la final para ascender.

El "nerviosismo y la precipitación en los minutos finales" fueron también causantes de que ese gol "a la espera de la épica" no llegara, como aseguró el sevillano, que no dudó en que hicieron lo que tenían que hacer para hacer frente a este partido. "Esto no entiende de merecimientos, sino de acertar en el área rival", culpó Dimas Carrasco a la falta de gol de los suyos pese a su buen encuentro.

Por último, el entrenador del Ciudad de Lucena, que señaló que la afición desplaza a Estepona le sorprendió "para bien" y que se mereció "algo más", también habló sobre su futuro en la entidad lucentina: "Soy feliz en Lucena y por eso, nos tendremos que sentar con Juan Cantero Juani -director deportivo- y la directiva, pero se están haciendo las cosas bien y analizaremos lo que tenemos en mente, aunque tengo claro que este proyecto tiene que ser cada día más grande y nos entendemos todos a las mil maravillas", concluyó Dimas Carrasco.