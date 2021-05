El Deportivo Córdoba busca el mejor cierre ante el Ejido

El Cajasur Deportivo Córdoba tiene este sábado una cita de peso ante el Ejido (Vista Alegre, 18:00), un rival que no tiene opciones de disputar las eliminatorias de ascenso. Las de Juanma Cubera dependen de sí mismas para acabar como líder en su último partido de esta segunda fase antes de disputar el play off de ascenso a Primera División, que arrancarían el próximo fin de semana.

Tras vencer al Torreblanca B en la anterior cita (1-5), las de Juanma Cubero buscan su segunda victoria consecutiva ante un rival con el que sufrió para derrotarlo en la primera vuelta. Eso sí, en Vista Alegre es otro cantar. Ahí las cordobesas se sienten fuertes, al no perder ningún duelo en casa en esta segunda fase. Sólo el Alcantarilla fue capaz de sacar un punto.

Ahora, el conjunto cajista afronta la última jornada de la competición regular en casa y dependiendo de sí mismo para acabar líder, un escenario idílico para terminar la segunda fase. Juanma Cubero ha reconocido que "al final, si te lo preguntan, quieres jugar en tu casa y ser campeón. Y si encima en los play off tienes factor cancha y te lo juegas todo en casa, pues mucho mejor". Eso sí, ha apuntado que "en este tipo de categorías el factor cancha no es tan influyente como puede serlo en otro tipo de deportes". También ha avanzado que cree que "los equipos van a estar a tope y como siempre digo hay que minimizar los errores, porque estos partidos se pueden decidir por pequeños detalles".

Para esta última jornada, el Cajasur Deportivo Córdoba afronta con mucha ilusión el partido ante el Ejido. De hecho, Juanma Cubero ha comentado que están "muy contentos y físicamente el equipo está a tope, trabajando con la misma intensidad de toda la temporada". No obstante, ha reconocido que están "intentando mantener la tranquilidad, de manera que no haya demasiada alegría que nos condene a cometer errores".

Sobre el rival, que marcha sexto y no tiene opciones de acceder al play off, Cubero ha apuntado que "el Ejido puede ser un rival que, aunque no se juega nada, puede venir aquí a intentar terminar la temporada con una victoria". De este modo, ha señalado que tienen que ser "nosotras, con nuestro nivel, nuestro ritmo y nuestra intensidad e intentar llevarnos el partido". "No quiero tirar de precedentes, pero sí que es verdad que en nuestra casa siempre hemos sido un poco más fuertes y eso debemos aprovecharlo para sacar los tres puntos", ha argumentado el preparador cordobés.