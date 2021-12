El Deportivo Córdoba se queda sin jugar ante el Roldán B por un positivo en covid-19

Sin partido por el coronavirus. El Cajasur Deportivo Córdoba no pudo jugar su encuentro ante el Roldán B, cita correspondiente a la décima jornada de Liga en el Grupo III de Segunda Femenina. El encuentro, que se iba a disputar este domingo en Vista Alegre, tuvo que aplazarse tras conocerse un poco antes el positivo en covid-19 de una jugadora del cuadro de Juanma Cubero.

El club, en redes sociales, expuso que la jugadora se encuentra "asintomática, aislada y en buen estado de salud". Además, apuntó que estaban "a la espera de realizar nuevos tests PCR para conocer el estado de toda la plantilla y cuerpo técnico". Tras conocerse este caso en coronavirus en el plantel del Cajasur Deportivo Córdoba, el encuentro quedó aplazado.

El presidente del club, Pablo García, en declaraciones a Live Vuvuzela, expuso que "el jueves dieron todas las jugadoras negativo en los tests de antígenos. El viernes hubo sin embargo un positivo en el colegio en el que trabaja una jugadora, lo que provocó que tuviera que hacerse un PCR por contacto directo, cuyo resultado no hemos conocido hasta esta misma mañana, y que ha sido positivo".

Una vez conocido el caso, desde el club cordobés se realizaron los trámites pertinentes para no jugar la cita este domingo en Vista Alegre, como así reconoció Pablo García: "Nos hemos puesto en contacto con la Federación, aunque de no haber aceptado el aplazamiento, no habríamos jugado el partido de todas formas para no poner en riesgo la salud de las jugadoras".

Sin partido para cerrar este 2021, el Cajasur Deportivo Córdoba y el Roldán B se deben poner de acuerdo para disputar este envite en una nueva fecha. Las de Juanma Cubero cierran de este modo el año en la octava posición del Grupo III de Segunda Femenina con 13 puntos en su casillero tras ocho encuentros disputados. La competición, tras el parón navideño, se reanudará el 15 o el 16 de enero con el partido frente a La Algaida.