Coto Córdoba - UCB Camper Eurogaza: Un derbi por la supremacía en el baloncesto cordobés

Vista Alegre acogió este jueves la presentación del derbi que disputarán este domingo a partir de las 12:00 en el pabellón de Ciudad Jardín el Coto Córdoba y el UCB Camper Eurogaza. En esta puesta de largo de un duelo muy atractivo estuvieron presentes los entrenadores de ambos equipos, Alfredo Gálvez y Rafa Gomariz; la presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, y el diputado provincial de deportes, Antonio Martín.

En el resurgir del baloncesto en Córdoba, la cita de este domingo es de alto voltaje. De hecho, se enfrentan dos de los tres primeros clasificados del Grupo D-B de la Liga EBA -Aljaraque es segundo-. El UCB Camper Eurogaza es el líder y lo ha ganado todo en la primera vuelta -13 encuentros-, mientras que el Coto Córdoba, tercero en la tabla, llega al derbi tras vencer al Peñarroya en la última jornada y encadenar así ocho victorias seguidas.

Entrada a cuatro euros

Con sendas dinámicas positivas, solo puede quedar uno. El invicto UCB Camper Eurogaza llega con un cómodo colchón tras una sobresaliente primera vuelta, mientras que el Coto Córdoba, tras su irregular inicio, llega también enrachado y en su mejor momento de juego y resultados. Eso sí, las cuatro derrotas que llevan los de Alfredo Gálvez hace que tengan menos margen de maniobra en esta segunda vuelta si quieren estar en la lucha por estar en la fase de ascenso a LEB Plata.

Alfredo Gálvez y Rafa Gomariz posaron unidos y con intercambio de camisetas, ya que la cita de este domingo es una fiesta del baloncesto de Córdoba, que recuerda a los vividos años atrás por el Cajasur Córdoba y el Salsas Musa Ciudad de Córdoba en un Vista Alegre que presentaba siempre una gran afluencia de público.

En busca de una gran entrada de espectadores, las localidades para el encuentro de este domingo en Vista Alegre, con el que arranca la segunda vuelta del campeonato en el Grupo D-B de la Liga EBA, están a la venta al precio de cuatro euros en la página web del Coto Córdoba. La entidad, que surgió de la unión del Ciudad de Córdoba y del Colegio El Carmen, hizo la petición también a sus seguidores de teñir de blanquiverde el pabellón de Ciudad Jardín.

Un derbi con bajas importantes

En los precedentes previos, el Coto Córdoba se impuso al UCB en Vista Alegre en la final de la Copa Diputación de Córdoba. Por otro lado, los de Rafa Gomariz vencieron a los blanquiverdes en la primera jornada liguera en el Grupo D-B de la Liga EBA en Valdeolleros gracias a un triple sobre la bocina de Luis Rueda. ¿Qué sucederá en el tercer encuentro? La incógnita se despejará el domingo.

Para este envite, el Coto Córdoba, a la espera de poder cerrar la incorporación del ghanés Maxwell Amoafo -ya entrena a las órdenes de Alfredo Gálvez-, no contará con la presencia de su capitán Lucas Muñoz, que se sigue recuperando de unas molestias físicas. Por su parte, tampoco estará el capitán de UCB Camper Eurogaza, Roberto Merino, que anda con problemas musculares.

Gálvez: "No hay otro plan que venir a Vista Alegre"

Alfredo Gálvez, en la presentación de este encuentro, comentó que es "un partido muy atractivo de cara al aficionado porque vamos a ver a dos equipos en una buena línea y que son ambiciosos". "No somos dos entrenadores llorones, que no echamos la culpa a nada cuando perdemos ni escondemos nuestra ambición deportiva", expuso. Además, añadió que "nosotros tenemos ganas, a pesar de ser un partido más, porque ellos ganaron en el duelo de la primera vuelta y ahora esperemos ganar esta vez, y que haya máxima deportividad, que no haya ningún problema, que todo se quede en la pista y que sea una fiesta del baloncesto".

"La propuesta es maravillosa y al que le guste el baloncesto no puede tener otro plan que solo sea el de venir a Vista Alegre. Habrá una buena entrada y la gente va a disfrutar", reconoció el técnico del Coto Córdoba. Por otro lado, también indicó que "ambos tenemos presión, el tema es que ellos tienen un colchón bien ganado y nosotros no tenemos oportunidad de fallo porque las tuvimos todas al principio". "Nosotros salimos todas las semanas a ganar y donde vamos o jugamos en casa siempre se nos da como favoritos y esta semana haremos lo mismo pese a que ellos han ganado los 13 partidos", apuntó Alfredo Gálvez.

Gomariz: "Un partido que es importante por la ciudad"

Por su parte, Rafa Gomariz señaló que es "un partido que es importante por la ciudad, por lo que significa para el mundo del baloncesto en general, porque solo este acto es algo muy importante para nuestro mundo, para los que amamos nuestra ciudad y amamos nuestro deporte, pero para nosotros es un partido importante pero uno más porque tenemos una situación privilegiada que nos hemos ganado con el devenir de los partidos".

"Es un partido tan importante el del domingo como el de la semana siguiente ante el Academy que jugamos en casa", comentó el técnico de UCB Camper Eurogaza que también señaló que el derbi tiene "esa connotación especial de jugar en tu casa, contra el otro club de Córdoba, pero a nivel clasificatorio es uno más".

Presente en los derbis que midió a Cajasur con Salsas Musas Ciudad de Córdoba, Gomariz comentó que eran "especiales pero al final cuando pasan los años y peinas ya canas te das cuenta de que es solo un partido". "A nivel clasificatorio, ganas, pierdes, pero es uno más. Lo que hay que hacer es disfrutarlo, que la gente lo disfrute, que transmitamos una buena imagen de esta hermandad que pueda haber", señaló el técnico de UCB.

Por último, reiteró Gomariz que "lo más importante es que Córdoba es una ciudad que ha respirado mucho baloncesto y hay mucha gente que quiere ver baloncesto de élite". "Creo que es buena oportunidad la del domingo para reivindicar eso y sobre todo habrá gente con los ojos puestos en un partido en dos equipos que van a tumba abierta, que juegan bien, que no especulan y eso dice mucho de las dos propuestas que vamos a ver y los que se acerquen a Vista Alegre lo podrán disfrutar", apuntó el preparador de UCB.