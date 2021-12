El Córdoba B, de vuelta al trabajo, sigue a la espera de Mosquera y pendiente del mercado

El Córdoba B regresó este lunes a los entrenamientos tras el parón navideño. Los de Diego Caro, quintos clasificados con 30 puntos tras disputar 16 envites, preparan ya su primer partido de la segunda vuelta de la competición, que será el próximo martes 4 de enero ante el Ceuta B (Ciudad Deportiva, 15:45). Tras dos derrotas consecutivas, los blanquiverdes buscan volver a la senda triunfal ante el cuadro caballa.

El regreso al trabajo estuvo marcado por la presencia de Christian Delgado con el Córdoba B. El centrocampista malagueño, sin minutos con el primer equipo en las últimas jornadas -no estuvo en Ceuta ni en La Palma-, se fue de vacaciones antes que un Tala que se reincorporará a los entrenamientos este miércoles con la vuelta de los de Germán Crespo.

La ausencia de Tala, que no jugó ni en Ceuta ni ante el Mensajero con el primer equipo blanquiverde, no fue la única que tuvo Diego Caro, que renovó su compromiso con la entidad cordobesista hasta 2023. El técnico villarrense no contó tampoco con la presencia de Valtteri, que se mantiene todavía en Finlandia. A la espera de su regreso, el resto del equipo, incluido al juvenil Justo, entrenó con normalidad en la Ciudad Deportiva.

Por otro lado, el club sigue a la espera de que en las próximas fechas llegue Mosquera a Córdoba. El central cafetero será uno de los refuerzos que tendrá un Diego Caro que lleva ya tres meses esperando el regreso del defensor colombiano, que marchó a su país para resolver los trámites burocráticos pertinentes tras realizar la pretemporada entre el primer equipo cordobesista y el filial.

Junto a Mosquera, la entidad blanquiverde, ante el debut de Christian Delgado, Tala, Abreu y Ale Marín con el primer equipo cordobesista, baraja reforzar al filial con un extremo que complete el plantel del equipo dirigido por Diego Caro, según fuentes consultadas por el Día. No obstante, no se esperan novedades de cara a su primer duelo del próximo año.

El Córdoba B, de cara a preparar de la mejor forma posible la segunda vuelta de la competición y su estreno en 2022 con el envite ante el filial caballa, tiene previsto disputar este próximo jueves un encuentro amistoso a puerta cerrada frente al Linares Deportivo, equipo de Primera RFEF (Ciudad Deportiva, 11:00). Una prueba para calibrar el potencial de un cuadro blanquiverde que busca seguir peleando por estar entre los mejores en el Grupo X de Tercera RFEF tras cerrar la primera vuelta en la quinta plaza de la tabla.