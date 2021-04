El Córdoba B quiere seguir con su pleno de victorias ante el Antoniano

El Córdoba B continúa ajeno al debacle del primer equipo y puede firmar matemáticamente su clasificación para disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF esta misma semana, a falta de dos jornadas para que finalice el subgrupo X-D de Tercera División. El rival a batir es el Antoniano (El Arcángel, 18:00), colista del grupo al que ya venció en la ida (1-4).

El filial blanquiverde, ya sin Germán Crespo a los mandos del equipo y con David Ortega como nuevo entrenador, llega a este primer partido de la segunda vuelta con un pleno de victorias. Nueve puntos en tres jornadas tienen al conjunto cordobés como líder del grupo con 39 puntos, con seis de renta sobre un Pozoblanco que es tercero. Así, si el Córdoba B vence al conjunto sevillano y el cuadro pozoalbense no gana, tendría asegurado de forma matemática jugar el play off de ascenso.

El Antoniano, por su parte, es el último clasificado del grupo con 21 puntos y ha perdido los tres últimos encuentros que ha disputado hasta la fecha. Uno de ellos fue contra el propio Córdoba B, que venció sin problemas a los sevillanos en la primera jornada de esta segunda fase (1-4). Para el equipo de Lebrija, aunque no le valiese de nada, sería un punto de moral vencer al "todopoderoso" filial blanquiverde.

Para este choque, David Ortega no podrá contar con los lesionados Meléndez, Luna e Iván Navarro ni en un principio con Visus, Luismi y Puga que van convocados con el primer equipo. Eso sí, si no suman minutos, podrían estar disponibles con el filial cordobesista. El entrenador sevillano sí que tendrá a disposición a los ya recuperados Tellado y Manolillo y está a expensas del lateral Núñez, que es duda. Por parte del Antoniano, el máximo artillero del equipo, Jesús, no podrá jugar ante el filial cordobés tras ver la cartulina roja la pasada jornada ante el Utrera.