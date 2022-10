El Córdoba B confirma su buena racha con una nueva victoria ante el Sevilla C (1-0)

El Córdoba B está en estado de gracia y su dinámica lo demuestra. Y es que los de Diego Caro llevan tres partidos consecutivos ganando después de que en El Arcángel vencieran por la mínima al Sevilla C en un duelo en el que dominaron y tuvieron muchas más ocasiones que el rival. Tres puntos vitales para un cuadro blanquiverde que se asienta en puestos de play off con 12 puntos logrados en seis jornadas ligueras.

Ya desde el arranque del encuentro el filial del Córdoba CF mostró superioridad en todos los aspectos sobre el cuadro sevillista. De hecho, controlaba el esférico y estaba muy volcado arriba. La primera ocasión clara no tardó en llegar cuando Manolillo corrió hacia el balón muerto que quedó en la frontal del área rival y lo golpeó con el exterior, aunque fue repelido por una defensa que se estaba mostrando muy expeditiva y rápida.

El conjunto de Juan Díaz también tuvo la suya cuando Alexandro se sacó una magistral volea que pasó rozando el palo de la meta cordobesista y enmudeció a El Arcángel por un instante. Sin embargo, no fue suficiente para los de Diego Caro, que continuaron forzando el juego por bandas con centros peligrosos y a combinar con éxito en la frontal del área hispalense. Solo les faltaba contundencia arriba, pues a la media hora de juego, de nuevo a Jan Reixach la zaga visitante le sacó un disparo después de que recibiera solo en el corazón del área.

Volcado arriba el Córdoba B y gozando de la mayor parte de la posesión, las ocasiones no paraban de llegar para un cuadro blanquiverde ambicioso. En el tramo final de la primera parte, de hecho, Juanma Bernal tuvo en sus botas abrir el marcador, pero David Gil le ganó la partida en el uno contra uno. Luego, Turmo entrando por banda también puso a prueba a un meta sevillista que evitó que al descanso se marchara el filial del Córdoba con ventaja.

Tras el regreso de los vestuarios, el guion de partido no cambió y David Gil tuvo que estirarse para evitar el gol de los blanquiverdes. Geovanni lo intentó poco después desde lejos en un buen arranque de los de Diego Caro. Tan buenos fueron los primeros minutos de la segunda parte que el gol no tardó en llegar. En el 65', un pase milimétrico de Marc Esteban para la internada de un recién incorporado al campo como Aníbal permitió al extremo canario servir un pase de la muerte a Joaquín para que el ariete abriese de una vez el marcador. Entre el éxtasis por el ansiado gol y el baile de sustituciones en el banquillo blanquiverde, los minutos trascurrían con el dominio de los locales, aunque el Sevilla C apretaba cada vez más.

Un triple cambio en las filas de los sevillistas les permitió volcarse arriba a por todas en busca de un empate valioso. Sin embargo, la zaga del filial cordobesista, aunque sufrió, bloqueó a las mil maravillas los múltiples intentos sin contundencia alguna de un cuadro hispalense que apenas tuvo un lanzamiento de falta de Víctor peligroso que se marchó alto. Así, a base de solidez defensiva y siendo el claro dominador del juego, el Córdoba B logró su tercera victoria consecutiva y su cuarto partido dejando la portería a cero en seis duelos disputados hasta la fecha.