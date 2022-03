El derbi entre el Córdoba B y el Pozoblanco, el foco de atención en Tercera RFEF

El foco de atención de esta vigesimoctava jornada de Liga en el Grupo X de Tercera RFEF está puesto en el derbi que disputarán este sábado el Córdoba B y el Pozoblanco. Los blanquiverdes, crecidos por la buena dinámica de resultados de las últimas jornadas, reciben a un cuadro vallesano que aún sigue sin ganar lejos de su casa. Por su parte, la jornada para los equipos cordobeses con la visita del Salerm Puente Genil a Tomares y la vuelta a su feudo de un Ciudad de Lucena que se mide al Conil.

El derbi entre el Córdoba B y el Pozoblanco abre una interesante jornada (El Arcángel, 16:30). Los blanquiverdes, quintos con 47 puntos, se deshicieron con una gran remontada de Los Barrios (2-3) en el último envite. Con este triunfo, los de Diego Caro encadenan cuatro victorias consecutivas, lo que los han dejado con cinco puntos de renta respecto al sexto clasificado, el Gerena.

Metido en la pelea por el play off de ascenso a Segunda RFEF, los blanquiverdes, que tienen todavía que descansar una jornada, siguen dando pasos hacia adelante y no quieren perder ese tren ante un Pozoblanco que aún no ha conseguido ganar ningún envite fuera del Municipal. Eso sí, los de Antonio Jesús Cobos, que empataron en su último duelo en Cartaya, han merecido un mejor premio en mucho de estos choques disputados a domicilio, por lo que los cordobesistas deben andarse con mucho ojo.

Los vallesanos, que tendrán las bajas de Carlos Moreno y Morillo, están decimoprimeros con 29 puntos en su casillero, por lo que aún tienen una renta de siete puntos respecto a la zona de descenso. Tras descansar el pasado fin de semana, el Pozoblanco quiere dar la campanada ante un Córdoba B que recupera a Lluís Tarrés, pero pierde por sanción a Robert.

Pendiente de lo que pase en el derbi entre el filial cordobesistas y el Pozoblanco estarán el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Los pontanos, que entran en acción el domingo, se miden al Tomares (San Sebastián, 12:00) con la moral elevada tras derrotar en la última jornada en el Manuel Polinario al todopoderoso líder, el Recreativo de Huelva (3-1).

Situados en la séptima posición con 37 puntos, el Salerm, en tierra de nadie estos momentos, están a diez puntos de la zona de play off. De este modo, los pontanos buscan seguir sumando de tres en tres por si pueden meterse de nuevo en la lucha por los puestos de privilegio. Para ello, los de Juanmi Puentenueva, que tendrán la baja por lesión de Ekedo, buscan volver a la senda del triunfo lejos de casa ante un Tomares que está metido de lleno en la pelea por la permanencia en la categoría. Ahora mismo son decimoquintos y están ocupando plaza de descenso.

Por su parte, el Ciudad de Lucena recibe este domingo al Conil (Ciudad de Lucena, 18:00) con la intención de revertir la dinámica tras enlazar tres citas seguidas sin conseguir la victoria. Los celestes, terceros con 48 puntos, quieren mirar de nuevo hacia el segundo clasificado, un Utrera que tiene ocho puntos más que los de Dimas Carrasco en este momento.

Para este envite, el Ciudad de Lucena tendrá las bajas por sanción de Iván Henares y también de Joao Bravo. Además, Julio Rico arrastra unas molestias físicas y no llegará a un envite que no se quiere perder Mario Ruiz, a pesar de andar entre algodones una semana más. A pesar de las ausencias, los aracelitanos quieren sumar de tres de nuevo en casa ante un Conil que está octavo con 32 puntos. Los gaditanos, que acumulan tres derrotas consecutivas, no andan en su mejor momento, por lo que es un rival para intentar retomar la senda correcta.