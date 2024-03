El Córdoba Futsal se queda a medias en Manzanares

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo evitar caer en casa de un Manzanares que pelea entre los grandes de la Primera División. Los de Josan González, pese a que merecieron más y compitieron con todo, se estrellaron con un Antonio Navarro que fue un muro bajo palos y pecaron de una falta de gol que les condenó. Una derrota que deja al cuadro cordobesista en la decimosegunda posición al término de la jornada 24 con un total de 27 puntos, siete por encima del descenso y y a diez del play off por el título.

Había mucho en juego en el Manzanares Arena. El Córdoba Futsal buscaba la revancha tras la pasada eliminación en la Copa del Rey y Lucas Perin lo avisó nada más arrancar el partido poniendo a prueba al meta rival. Al inicio, el juego estuvo calmado y muy repartido entre ambos equipos, pero las ocasiones peligrosas llegaban por parte de los visitantes, que estaban siendo más insistentes en ataque y Pulinho y luego Víctor dieron fe de ello.

Esa oportunidad del portero cordobés con su ya habitual disparo desde lejos la imitó a la siguiente jugada un Antonio Navarro que estuvo mucho más acertado. El guardameta condujo el esférico hasta el campo cordobesista y se sacó un latigazo que le hizo un extraño a Víctor y entró por toda la escuadra. Un factor sorpresa que desbarató el buen inicio de los visitantes. Para colmo, más tarde Kaué se marchó totalmente solo ante Antonio Navarro, a quien regateó, pero el meta se rehízo desde el parqué para salvar a los suyos.

En esa misma jugada detuvo dos disparos más, sin duda estaba siendo el MVP del partido el joven portero murciano. El Córdoba Futsal, sin embargo, no se desesperó porque estaba mereciendo el empate. La justicia no tardó en manifestarse. En el ecuador de la primera mitad, Fabio vio solo a Muhammad y con la mano le envió en largo el balón. El tailandés controló a la perfección y batió con precisión la meta manchega. Los blanquiverdes no se quedaron conformes con el empate y un minuto más tarde firmaron la remontada.

Víctor se asomó valiente a la pista rival y se sacó un derechazo al palo largo que rozó Lucas Perin para convertir el 1-2. El éxtasis en los de Josan González no duró mucho: en el 13', Cortés envió un magnífico pase filtrado hacia un Gallo que definió con mucha efectividad y contundencia. El empate volvió a imperar en el marcador en un choque que estaba siendo muy atractivo e igualado. Tanto que, pese a los dos intentos de Lucas Perin, mantuvo el 2-2 al descanso.

Parecía tranquilo el inicio de la segunda mitad hasta que una sucesión de contragolpes pudo desnivelar el marcador. En transición, Zequi se topó con Navarro bajo palos, el balón cayó en los pies de un Raúl Campos que corrió y le entregó a Gallo un pase de la muerte que envió a las nubes pese a tener la portería semivacía. Poco después fue Kaué quien la tuvo en sus botas, otra vez evitado el gol por el portero local; y también un Mareco que erró el tiro estando bastante bien posicionado para marcar.

Un penalti injusto

El paraguayo no tuvo suerte ni en ataque ni en defensa, pues le señalaron una mano que tenía pegada al cuerpo y que supuso la pena máxima a favor del Manzanares. Daniel fue el encargado de convertirlo y puso a los suyos por delante. Al Córdoba Futsal le tocaba reponerse de un injusto gol y Guilherme casi lo consiguió. Pese a ello, Javi Alonso estuvo a punto de ampliar la ventaja si no fuese porque el palo se interpuso en su camino.

El tiempo se le agotaba a un Córdoba Patrimonio que estaba haciendo todo lo posible por dar la sorpresa en Manzanares. En el 34', llegó al fin ese premio: Kaué lo intentó de tacón sin suerte, pero no se desanimó por la ocasión fallada, pues agarró el rechace y le entregó el balón a un Zequi que no falló a portería vacía. El empate a tres se pudo romper para ambos bandos, primero con un Raúl Campos que se topó con la mano salvadora de Fabio y luego con el travesaño que repelió el derechazo de Muhammad.

El Córdoba Futsal estaba jugando mejor. Ahí fue cuando la contundencia defensiva no se alineó con los blanquiverdes. A falta de poco más de tres minutos para el final, Raúl Campos recibió el balón en la frontal del área visitante y se sacó un gran disparo ajustado que puso el 4-3. Josan González respondió sacando a Arnaldo Báez -que volvió a jugar tras meses de lesión- como portero.

Con la superioridad en la pista de un Manzanares que se defendió con todo, los blanquiverdes no supieron dominar como acostumbran y apenas generaron peligro claro en la portería de Antonio Navarro. Incluso Gallo, que robó el esférico a Mykytiuk, pudo matar el partido si no hubiese fallado incomprensiblemente a portería vacía. Y es que finalmente, las imprecisiones en los últimos segundos dejaron sin premio a un Córdoba Patrimonio que mereció, al menos, un punto.