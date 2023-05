El Córdoba Futsal prepara la semana de las despedidas en Vista Alegre

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad prepara ya la última semana de la temporada, que culminará con el duelo del sábado ante el Valdepeñas, que significará la despedida en Vista Alegre de buena parte de la actual plantilla del conjunto cordobés.

Y es que pese a conseguir el objetivo de la permanencia con una jornada de antelación, el futuro en el club que preside José García Román pasa por una profunda renovación. Para empezar, en el aire está la continuidad de Josan González como entrenador. El de Puente Genil cuenta con una propuesta por parte del club para renovar su contrato, pero aún no ha comunicado su decisión, que en cualquier caso se antoja inminente.

En cuanto a los jugadores, Jesulito y Cristian Ramos ya han hecho público por su cuenta que el club les ha comunicado que no seguirán, al acabar sus respectivos contratos. Pero ahí no quedará la nómina de bajas, ni mucho menos, pues desde hace semanas existen rumores que vinculan a hombres como Pablo del Moral, Zequi o Saura con otros destinos. De ellos tres, solo el pívot murciano tiene contrato más allá de este curso, pero ha sonado para el Anderlecht, que este curso ha disputado disputado la Final Four de la Liga de Campeones.

Otros hombres que acaban su vinculación son Álex Viana, Lucas Perin, Jesús Rodríguez y Miguelín. Habrá que ver, de entre ellos, quiénes finalmente continúan pues en el caso por ejemplo de Miguelín es evidente que no estará en la plantilla del año que viene.

Más allá de que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tendrá que acometer varios fichajes en un mercado que se prevé movido, el club tiene la intención de que varios jugadores del filial blanquiverde den el salto al primer equipo. En ese sentido, el trabajo de Josan González para dar paso a los jóvenes de manera paulatina ha ayudado a comprobar que varios de ellos están listos ya para asumir más responsabilidad, después de brillar en un filial que ha estado compitiendo a un notable nivel en Segunda División B.

Un final de liga tranquilo

En cualquier caso, el buen hacer del Córdoba Futsal en la segunda vuelta del campeonato ha propiciado que el equipo pueda vivir un final de temporada tranquilo y disfrutar de esa última cita en Vista Alegre ante el Valdepeñas, intentando brindar una última victoria a la afición cordobesa, que tan importante ha sido en el momento de la verdad para arropar al equipo y ayudarlo a sacar las victorias necesarias para su salvación.

En el supuesto de conseguir esa victoria, los de Josan González podrían situarse en la décima posición con 32 puntos, lo que supondría el mejor cierre posible para una temporada que ha sido complicada y que por momentos hizo peligrar la estabilidad del club en la élite.