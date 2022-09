El Córdoba Futsal da la cara ante el Barça y se va de vacío (6-4)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo dar la sorpresa en el Palau Blaugrana ante el todopoderoso Barça, y eso que demostró potencial para ser capaz. Sin embargo, los errores defensivos pasaron factura a los de Josan González, que plantaron cara al actual líder de Primera División sacando a relucir su mejor arsenal ofensivo, pero que finalmente sucumbieron a la efectividad azulgrana y siguen sin puntuar en liga tras dos jornadas disputadas.

La primera oportunidad del encuentro estuvo en la puntera del culé Sergio González, que remató al segundo palo sin oposición, pero envió el tiro al lateral de la red. Apenas unos segundos después, el ala la volvió a tener poniendo a prueba a Fabio en la que fue una intimidante carta de presentación para los blanquiverdes. Y eso que los de Josan González pronto gozaron de una doble oportunidad desde un lanzamiento de falta en el que Feixas hizo una doble parada, primero al tiro potente de Miguelín y luego al rechace que empujó Jesulito.

Y es que, pronto sorprendió el Córdoba Futsal. Cuatro minutos tardó exactamente Pulinho en inaugurar el marcador después de finalizar un contragolpe con un zurdazo ajustado al palo corto que no pudo detener el meta local. Un golpe de efecto que no varió el guion del choque en el que los azulgranas mantenían más la posesión y avanzaban con mucho peligro hacia la meta cordobesista. De hecho, Matheus y luego Coelho estrellaron sucesivamente el balón en el palo en la que fue una de las mejores ocasiones de gol del partido.

La volea de Pablo del Moral y el uno contra uno que detuvo Feixas a Saura avisaban al Barça de que el contragolpe blanquiverde estaba siendo muy efectivo. Mientras tanto, los locales dominaban creando mucho peligro y a los diez minutos, se encontraron el tanto de la igualada. Fue gracias a una genial triangulación entre Catela, Antonio Pérez y Ferrao que acabó definiendo a la perfección el brasileño. Para colmo, un minuto después, Antonio volvió a conectar con Ferrao, esta vez desde el saque de esquina, para que el pívot empujase el balón al fondo de la red visitante.

La desconexión defensiva de los de Josan González les estaba pasando factura, pues, a la siguiente jugada, Ismael no se entendió con Pulinho en la entrega en campo propio y ese balón lo robó un Sergio González que con un punterazo hizo el tercero de los suyos. Sin embargo, el Córdoba Patrimonio todavía no estaba muerto y no tardó en recortar diferencias por medio de un espectacular trallazo lejano que Lucas Bolo encajó en la escuadra tras su zurdazo a pase de Saura desde el saque de falta.

Jesulito y Coelho pusieron a prueba a ambos guardametas mientras la primera parte se encaminaba a su fin. Eso sí, el Barça lo intentaba más que un cuadro blanquiverde que se centraba en defender e intentar sorprender al contragolpe. Con esa tónica de juego y algún que otro rifirrafe sobre el parqué, todos tomaron el camino de los vestuarios con el 3-2 mandando en el luminoso.

La segunda parte arrancó de la mejor manera para el Córdoba Patrimonio, pues, tras una buena sucesión de pases, Lucas Bolo se perfiló el disparo para ajustarlo de nuevo con la zurda y mucha potencia a la escuadra y hacer el gol del empate. Una acción que dejó helado a todo el pabellón, y más cuando Pulinho exigió una gran intervención a Feixas minutos después.

Los errores defensivos matan el partido

Los de Josan González estaban siendo mejores en esta segunda mitad, sin embargo, un error de Saura en la entrega en campo propio les costó muy caro cuando Dyego robó y, totalmente solo, definió a la perfección ante Fabio. Segundos más tarde, un contragolpe de manual de los azulgranas lo transformó Catela en el quinto, pero ante eso no se vino abajo el Córdoba Futsal y un robo de Pablo del Moral en campo contrario le sirvió para darle el pase de la muerte a un Miguelín que empujó el esférico al fondo de la red.

Del Moral se topó con el larguero poco después en un partido que estaba loco. Y eso que pasó a tener sus minutos más tranquilos en los que Ferrao fue el más activo de todos y Fabio tuvo que intervenir en varias ocasiones. En la igualdad es donde apareció la calidad para romper el encuentro. Quien sacó a relucir sus mejores habilidades fue Dyego, que con un derechazo desde la distancia puso el 6-4 a favor de los de Jesús Velasco.

Apenas le quedaban cuatro minutos al choque y Antonio Pérez pudo sentenciar, pero se confió en el pase de la muerte que le entregó Sergio González y mandó el balón desviado. Fue entonces cuando Josan González decidió apostar por atacar con cinco jugadores. El tiempo se agotaba y la distancia en el marcador era difícil de alcanzar, pero no imposible. Tras el parón por la lesión de Pablo del Moral y a solo un minuto del final, a Saura le sacó Feixas un pie providencial.

El meta culé, que estuvo cerca de marcar desde su campo, se estiró para evitar que Lucas Bolo hiciera su hat-trick. Así fue como las esperanzas blanquiverdes se agotaron, y más cuando el pitido final confirmó la dolorosa derrota de un Córdoba Patrimonio que dio la cara ante el favorito para alzarse con el título de liga, pero cuyos errores defensivos le pasaron factura pese a que demostró mucha contundencia en ataque.