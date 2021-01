El Córdoba Femenino cierra por fin el fichaje de Ángela Corina

El Córdoba Femenino, aprovechando que hay jornada de descanso este fin de semana en el subgrupo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, sigue trabajando en mejorar la plantilla de Ariel Montenegro. Tras cerrar los fichajes de Natalia Mills y Juani Torres, la entidad cordobesista anunció por fin este viernes la incorporación de Ángela Corina Clavijo, que procede del Sporting de Huelva, equipo que compite en la máxima categoría.

La central colombiana, de 27 años, llegó la campaña pasada al Sporting de Huelva procedente del América de Cali. Internacional por su país, el ejercicio anterior disputó 15 choques con el cuadro onubense, en el que perdió su sitio en el once en la actual campaña, en la que solo jugó dos citas, pero siempre saliendo desde el banquillo. En busca de los minutos que no tenía en Huelva, llega al Córdoba para mejorar la parcela defensiva, a la que llegó también Juani Torres. No obstante, la cordobesa arrancará en el filial.

Según fuentes consultadas en el Día, a Ángela Corina se la esperaba la pasada semana para iniciar los entrenamientos con su nuevo equipo en Miralbaida. Sin embargo, el club blanquiverde tuvo que esperar tras el confinamiento de la plantilla del Sporting de Huelva, que contó con varios casos positivos en covid-19. Tras regresar el cuadro onubense este pasado jueves a los entrenamientos, la central colombiana pudo certificar su incorporación al Córdoba Femenino.

En plena reconstrucción de la plantilla tras la marcha de Ali Muñoz, Michi Goto y Luisa Romero, la entidad blanquiverde mantiene abierta la puerta a mejorar su plantilla con al menos dos jugadoras más de corte ofensivo. La falta de pegada ha sido notoria en lo que va de curso en el cuadro de Ariel Montenegro. A pesar de que ya está cerrada la incorporación de Natalia Mills para el ataque, se espera que no sea la única que llegue para dar un notable salto a un equipo en el que Nati, Danilova y Belén Potassa han dado la talla.

Aunque la puerta de entrada está abierta -el mercado se cierra el próximo 4 de febrero-, también lo está la de salida. El club no descarta que jugadoras con poco peso en lo que va de curso salgan en estos últimos días. El Córdoba Femenino, que visita en la próxima jornada al Granada, está tercero con 16 puntos a ocho del líder, el Pozoalbense. A tres jornadas de acabar la primera fase, las de Ariel Montenegro tienen que certificar su pase a la siguiente fase para pelear con las mejores por el ascenso a la Liga Iberdrola.