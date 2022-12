El Córdoba Femenino se estrella contra un rocoso Eibar

Sin suerte y sin gol. El Córdoba Femenino se estrelló frente a un rocoso Eibar. En un partido equilibrado, las blanquiverdes, que merecieron mejor premio, no pudieron con un rival que se adelantó pasada la media hora de juego por medio de un penalti transformado por Kenni y luego supo hacer su partido y aguantó bien el tipo en defensa.

Con el agrio recuerdo del revés ante el Deportivo Abanca (3-1), las blanquiverdes no tenían un partido sencillo. Enfrente estaba un cuadro vasco que pelea por todo en esta temporada. Sin embargo, tras los primeros minutos de tanteo, las de Fran Rodríguez se asentaron y empezaron a llegar al área de Noelia. Barquero fue la primero que lo probó tras un gran pase de Rodri a la espalda de la defensa, pero su disparo salió desviado.

El Eibar, a su estilo, también miró a la portería de Gordillo. Arene dio el primer aviso. Sin embargo, las locales estaban más activas. Rodri lo probó en dos ocasiones, pero no atinó con los tres palos de la meta vasca. Pasada la media hora de juego, Palacios no logra sacar el balón y Campos se presenta ante una Gordillo que derribó en su área a la atacante azulgrana. La colegiada no se lo pensó y decretó la pena máxima. El penalti lo transformó Kenni para poner el 0-1.

El gol sentó como un jarro de agua fría a las blanquiverdes. El Eibar tiró de oficio e Ibi, antes de llegar al descanso, lo intentó con un disparo que salió por encima del larguero. También pudo nivelar el pleito el Córdoba Femenino, pero la colegiada anuló el tanto de Gigi Moreira por falta previa. La acción fue muy protestada por las locales, lo que llevó a la árbitra a amonestar incluso a Fran Rodríguez. No quedó ahí la primera mitad, ya que en el descuento Gordillo tuvo que tirar de reflejos para hacer una gran parada a Camino.

Tras el paso por los vestuarios, el Eibar hizo su partido. Los minutos pasaban y no pasaba nada, que era justo lo que quería el cuadro vasco. Fran Rodríguez no tardó en reaccionar y dio entrada a Maral para refrescar el frente ofensivo. En una contra, las vascas dieron un nuevo susto, pero Moreira sacó en la línea de gol el disparo de Campos tras marcharse de la salida de Gordillo.

Con el Eibar bien asentado atrás, las blanquiverdes lo probaron por todos los métodos. El balón parado tampoco sirvió a las blanquiverdes y eso que Elisa lo intentó sin éxito con varias faltas al borde del área visitante. Tampoco atinó Loba con los tres palos de la meta vasca con un disparo desde fuera del área. Las cordobesistas fueron a por el empate, pero el equipo azulgrana mantuvo bien el tipo.

A la desesperada, el Córdoba Femenino modificó su dibujo tras dar entrada a Guillén por Sheyla. Fran Rodríguez dejó una defensa de tres con Loba, Palacios y Moreira y buscar más alternativas en ataque. Sin embargo, se topó con un rocoso Eibar, que no dio tregua. Gordillo tuvo que aparecer también para sacar el peligro en un disparo de Noko.

En el tiempo de descuento, las blanquiverdes lo volvieron a intentar por medio de Elisa y con un centro-chut de Celia Ruano al que no llegó Guillén para empujarlo al fondo de la red. No hubo tiempo para más y las de Fran Rodríguez sigue con su dinámica negativa. Con este revés, las cordobesistas cierran 2022 en zona de descenso y esperando a alguna incorporación para dar más empaque a una plantilla corta de efectivos.