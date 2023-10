El Ciudad de Lucena se queda sin triunfo en el descuento ante el Bollullos

Un punto que sabe a poco. El Ciudad de Lucena mereció mejor premio ante el Bollullos en un encuentro que tuvo controlado hasta que en el tiempo de descuento se quedó sin los tres puntos. Un tanto de penalti de Álex Rico dejó sin triunfo y sin liderato a un cuadro celeste que se queda a dos puntos de un Xerez CD que venció al Conil y ya está en la cima de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF.

Tras empatar en la anterior jornada ante el Salerm Puente Genil, el Ciudad de Lucena buscaba volver a la senda del triunfo ante un Bollullos que estaba en zona de play off. Falete movió su once inicial e hizo debutar en la portería a Nico Garnés. Además, Ricky entró en lugar de Dieguito para dar más empaque al centro del campo en un campo de reducidas dimensiones como es el Municipal Eloy Cano.

Desde el comienzo del partido, el Ciudad de Lucena se hizo con el control del envite. Los lucentinos empezaron a llegar al área de un Vichi que se convirtió en el gran protagonista de esta primera mitad. El colegiado señaló una pena máxima a favor de los celestes, pero Antonio Pino se topó con la buena intervención del meta local.

A pesar del jarro de agua fría de la pena máxima, los de Falete siguieron controlando el partido y llegando al área del Bollullos. Antes de la media hora de juego, Manu Molina también probó fortuna con un lanzamiento que sacó con otro espectacular parada Vichi. Acto seguido, ya no pudo frenar a un Alberto García que pudo el 0-1 en el Municipal Eloy Cano.

Antes de que acabase la primera mitad, el Ciudad de Lucena, que rayó a un gran nivel, pudo ampliar su renta, pero el disparo cruzado de Juan Andrés lo sacó con los pies el meta local, el gran salvador de un Bollullos que no inquietó en estos primeros 45 minutos a un Nico Garnés que estaba teniendo un plácido estreno con el cuadro celeste.

Tras el paso por los vestuarios, el Ciudad de Lucena mantuvo el tipo ante un Bollullos que no terminó de dar ese necesario paso adelante. Los celestes, eso sí, no tuvieron grandes opciones de juego de ataque. No obstante, no estaban pasando grandes apuros ante un rival que no inquietaba a la zaga cordobesa, a pesar de ir perdiendo por la mínima.

Tras dar entrada a David Díaz por Antonio Pino, Falete tuvo que variar el plan por la lesión de Raúl Pérez. El técnico cordobés apostó por meter a Marcos Pérez en el eje de la zaga y colocar a Manu Molina en el lateral. El partido estaba ya en su recta final y los locales aún no habían hecho su primer tiro entre los tres palos de la portería de Nico Garnés.

En el tiempo de descuento, el Bollullos encuentra el premio a nivelar el pleito por medio de una pena máxima señalada por el colegiado del envite. Álex Rico cogió el balón y anotó el gol del empate de un encuentro que tuvo controlado y que se le escapó en el alargue. Con esta igualada, la segunda de forma consecutiva, los celestes caen al segundo puesto y se quedan a dos del líder, el Xerez CD.