El Ciudad de Lucena firma a Joel Domínguez tras ser despedido de Las Palmas por motivos disciplinarios

El Ciudad de Lucena informó este martes de la contratación para esta temporada de Joel Domínguez, un jugador que fue despedido por Las Palmas el pasado 20 de julio -su club esgrimió "motivos disciplinarios"- meses después de ser condenado por un episodio de malos tratos. El futbolista canario, de 18 años, fue protagonista de una de las polémicas más intensas del club insular en los últimos meses, tras haber sido condenado en junio como autor de un delito de violencia machista a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad por maltratar a su novia, una menor.

Durante la temporada 2022-23, Joel Domínguez disputó 22 partidos, 19 de Liga y tres de Copa del Rey juvenil, en los que anotó 11 goles en la categoría juvenil de División de Honor. Sin embargo, el talentoso jugador canario fue apartado de la práctica deportiva por la condena que se le fue impuesta por unos hechos que él mismo reconoció.

Tras conocer también en marzo la condena -40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento de la víctima por maltratar a la que era su novia, una menor-, la Unión Deportiva Las Palmas decidió promocionar el pasado mes de junio al primer equipo a Joel Domínguez, un hecho que no entendió un amplio sector de la afición del club insular. Además, también fue criticado por los principales colectivos feministas de la isla de Gran Canaria.

El 3 de julio arrancó la pretemporada con la primera plantilla de Las Palmas a las órdenes de Francisco Javier García Pimienta. Incluso el presidente de la entidad insular, Miguel Ángel Ramírez, defendió públicamente que un club que colabora en programa sociales de reinserción de jóvenes con problemas judiciales debía dar una oportunidad a Joel Domínguez, una vez cumplida su condena.

Todo cambió apenas unos días después, ya que Las Palmas decidió no contar con Joel Domínguez para el stage que realizó el equipo en julio en Marbella. Acto seguido, el club insular explicó en un comunicado que el futbolista canario no viajó a tierras marbellíes con sus compañeros "por decisión técnica". Además, la entidad, recién ascendida a Primera División, anunció que su contrato había quedado rescindido por "motivos disciplinarios", sin entrar en más detalles. De hecho, también el jugador se saltó el régimen interno del club amarillo tras faltar a varios entrenamientos con el filial canario.

Apenas un mes después de esta salida abrupta de Las Palmas, el Ciudad de Lucena informó del fichaje de Joel Domínguez, "talento canario para el ataque" del plantel dirigido por Rafael Carrillo Falete. En este sentido, en declaraciones al club, expuso que llega "con más ganas que nunca porque me he encontrado con un proyecto muy bueno y los compañeros me han tratado muy bien". "Estoy súper feliz y con ganas de demostrar para lo que vine", expuso el jugador insular.

La llegada de Joel Domínguez, que ha levantado suspicacias en redes sociales, supone el decimotercer fichaje del club cordobés en esta temporada. Un verano más, la entidad celeste afronta una nueva remodelación de una plantilla que cuenta ya con 18 efectivos. Previamente, el club aracelitano firmó a Roberto Barba, Lopito, Ricardo Wagner Ricky, Álvaro García, Manu Molina, Carlos Mora, Diego Díaz Dieguito, Alberto García, Juan Andrés, Raúl Pérez. Nico Garnés y David Díaz.

Por otro lado, los únicos que se mantienen del curso anterior en el plantel lucentino son Javi Hervás, Antonio Pino, Manu Miquel, Marcos Pérez y Nacho Fernández. No obstante, la plantilla no está cerrada aún y se espera más incorporaciones de cara al arranque en el exigente Grupo X de Tercera RFEF en el que volverá a competir esta temporada.

Más allá de las incorporaciones, el Ciudad de Lucena, tras quedar apeado de la Copa RFAF por el Xerez CD, disputará este jueves un nuevo test frente al Montalbeño. Dos días después, este sábado, los lucentinos se enfrentarán a El Palo, mientras que cerrarán el periodo de preparación con la presentación en casa el domingo 3 de septiembre ante el Juventud Torremolinos.