El Cazador Jr no tira la toalla: "Aún queda Navarro para rato"

El Cazador Jr. no piensa bajar los brazos y arrojar la toalla. El púgil cordobés sufrió una dura derrota este pasado sábado ante Gustave Tamba, en la que fue su primera tentativa a un cinturón europeo, el Silver de la EBU en el peso supermedio. Horas después de ese revés, José Luis Navarro asume la derrota como parte del camino de aprendizaje y deja claro que con 23 años su camino no ha hecho más que empezar.

"Quien no quiera balas, que no vaya a la guerra. No esperábamos este resultado y menos después de tanto trabajo. Me pudo el corazón y los cojones [sic], pero bueno, así es la vida. Esto es lo que tiene querer boxear con los mejores y no con paquetes para crear un récord falso y engañar a la gente", comentó Navarro en sus redes sociales. El boxeador cordobés quiso recordar que solo tiene 23 años y que su carrera "acaba de empezar". "Toca seguir trabajando y, como digo, todavía queda Navarro para rato", prometió El Cazador Jr.

Con esa promesa de seguir perseverando en su intento de trazar una carrera plagada de éxitos en el boxeo profesional, Navarro dejó claro que no piensa dar ni un paso atrás, a pesar de las dudas que ha podido suscitar su prematura derrota ante Gustave Tamba. Nada más lejos de eso, pues el cordobés ya piensa en el futuro, más allá de los meses que tendrá que tomarse para descansar y recuperarse físicamente, pues más allá del KO el púgil sufrió un problema en un tobillo generado por la aparatosa caída que supuso el final de la pelea.

A sus 23 años, con un récord en el campo profesional de nueve victorias y dos derrotas, la carrera de José Luis Navarro tendrá ahora que buscar otros caminos hacia la gloria que ansía conquistar. El cordobés ha tenido una progresión meteórica desde que en julio de 2021 hiciese su primera pelea en el boxeo rentado y su desempeño en el ring todavía deja entrever que el margen de mejora es muy amplio para hacer lucir esas innegables condiciones que tiene para el deporte de contacto, destacando por encima de todo la pegada que le llevó a conseguir ocho de sus nueve victorias por la vía del KO.

Las lagunas a mejorar

Con todo, el combate ante el francés Tamba también debe servir a El Cazador Jr. para sacar muchas conclusiones de cara al futuro. La primera de ellas en cuanto a los caminos elegidos para progresar en este exigente mundo del pugilismo profesional. La elección del cinturón Silver de la EBU tenía muchos riesgos, al estar en posesión de un boxeador como Tamba, tres veces campeón de Francia del peso supermedio y que a sus 32 años doblaba en experiencia al joven púgil cordobés. Navarro y su equipo decidieron correr riesgos en busca de los mejores combates posibles, pero en el futuro tendrán que calibrar esas decisiones de una manera más reposada.

Más allá de ese trabajo previo a las peleas, sobre el ring Navarro tiene un margen de mejora amplio que debe ir asimilando con el paso del tiempo para convertirse en un boxeador mucho más completo de lo que es hoy en día. Su pelea en Fuenlabrada ante Gustave Tamba dejó una sensación similar a las ya observadas en su asalto al título nacional del supermedio con Ronny Landaeta como rival. El cordobés es un boxeador que pega muy duro, pero que carece de fundamentos técnicos para la defensa, lo que convierte esos combates ante rivales con poderío en los puños similar al suyo en una auténtica ruleta rusa. De esos duros intercambios salió mal parado ante Tamba.

Adquirir esa experiencia y habilidad para pegar lo máximo posible sin que te golpeen demasiado es la clave del boxeo, pero ese camino lleva años transitarlo. La paciencia y el trabajo concienzudo harán a buen seguro de Navarro un mejor boxeador. Pero ahora, y eso es quizás lo más importante tras una dura derrota, El Cazador Jr. mantiene alta la moral y promete un regreso con aires renovados para seguir persiguiendo sus sueños.