El Córdoba Femenino, sin suerte ante el Cacereño (2-0)

El Córdoba Femenino no pudo con el Cacereño en una cita en la que no tuvo fortuna. Las de Pepe Contreras, que tuvieron que jugar con la camiseta de calentamiento del cuadro local por coincidencia de colores, sucumbieron ante un rival que ganó con una jugadora menos por la expulsión de Corbacho en el tramo final de la primera mitad. A pesar del revés, las blanquiverdes se mantienen en la zona alta de la tabla.

De vuelta a la competición, el Córdoba Femenino tenía un duro reto ante un Cacereño que pelea por el liderato junto al Alhama. Las blanquiverdes buscaban dar la campanada en un campo complicado, pero las extremeñas empezaron fuertes. Arrate tuvo que sacar un disparo de Manoly a los cinco minutos de juego. Acto seguido, un lanzamiento de Edna se marchó fuera.

A los 14 minutos de juego, el colegiado pitó una pena máxima que se encargó de transformar Nerea. Tocaba remar contracorriente. Las locales no se relajaron y mantuvieron el tipo, aunque las blanquiverdes empezaron a acercarse al área de Tatiana. Paula Moreno, rozando la media hora de juego, fue la primera en intentarlo con un disparo que se fue rozando el larguero.

En la recta final de la primera mitad, las locales se quedaron con una menos por la expulsión de Corbacho, que agarró a Paula Moreno cuando iba a disparar a puerta. Estuvo cerca el empate, pero el disparo de María Avilés desde la frontal del área se estrelló en el larguero de la portería defendida por Tatiana. Aguantó el Cacereño, que se fue al descanso con una mínima renta.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba Femenino y el Cacereño pelearon por los puntos, pero fue el cuadro local, en una acción polémica, el que puso tierra de por medio gracias al gol de Edna. Pepe Contreras movió el banquillo, pero no tuvieron su día de cara a puerta. Las extremeñas no se vinieron abajo e incluso buscaron el tercero. Ayaka, Jenaya, María Jesús y Edna tuvieron sus oportunidad, pero el marcador ya no se movió. Los tres puntos se quedaron en Cáceres y las blanquiverdes ya piensan en el duelo de la próxima jornada ante el Madrid CFF B.