Baena repite como sede del Campeonato de Andalucía de ajedrez activo por edades, que reunirá en el Pabellón Juan Carlos I a los mejores ajedrecistas jóvenes de la comunidad autónoma, con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. Después del éxito cosechado en la primera edición, la localidad baenense vuelve a organizar una cita en pleno crecimiento.

El evento cuenta con la organización de la Federación Andaluza de Ajedrez, cuyo presidente, Francisco Javier Rubio, ha vuelto a depositar su confianza en Baena, que se convertirá en la capital regional de esta disciplina, gracias al talento de jóvenes ajedrecistas llegados desde todos los puntos de Andalucía. Como entidades colaboradoras en la organización participan el Ayuntamiento de Baena, el club local de ajedrez Ruy López, la Fundación Caja Rural de Baena y la delegación cordobesa de la Federación Andaluza de Ajedrez.

Al Andaluz de ajedrez activo por edades de Baena acudirán unos 300 jugadores de las ocho provincias andaluzas. El campeonato contará con una bolsa de premios de más de 2.500 euros, con reconocimientos para los cinco mejores de la general, así como el primero y segundo en la categoría femenina, dentro de los tres tramos de edad que engloba el torneo: sub 10, sub 14 y sub 18. De igual modo, serán premiados los mejores sub 8, sub 12 y sub 16.

La cita, valedera para la obtención de Elo FIDE y FEDA Activo, se celebrará bajo el sistema de juego suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 15 minutos más cinco segundos por jugada. La jornada del 21 de mayo arrancará en el Pabellón Juan Carlos I de Baena a las 10:00 y está previsto que se prolongue hasta mediada, cuando tendrá lugar la entrega de premios y la clausura del evento.