Autocrítica y las miras en Croacia

Después de la dura derrota sufrida ante Inglaterra, los futbolistas de la selección española no dudaron en hacer autocrítica. Reconocieron no haber dado la talla, pusieron la lupa sobre la pobre imagen ofrecida en la primera mitad y señalaron al próximo compromiso, el del 15 de noviembre contra Croacia.

"Regalamos la primera parte y cometimos errores que ellos nos penalizaron con gol", señaló un Sergio Ramos que no estuvo bien en esos 45 minutos iniciales. "En este tipo de partidos, el rival también te condena, porque te enfrentas a jugadores de talla mundial, muy peligrosos y técnicos", dijo el central del Real Madrid, sobrepasado por el tridente de ataque británico en el primer acto.

Las embestidas de Sterling, Kane y Rashford sacaron de quicio no sólo al capitán, sino a toda la zaga española. "Sabíamos que si nos hacían daño iba a ser a la contra y así fue. Llegaron tres veces y nos metieron tres", dijo Jonny, que debutaba oficialmente con la camiseta del combinado nacional. El lateral gallego sufrió en exceso en el costado derecho, aunque se mostró "contento" por su estreno.

Dani Ceballos, que vio ese parcial de 0-3 desde el banquillo, calificó la primera parte como "un poco desastre". El utrerano, no obstante, fue el primer cambio del bando español y entró a los 57 minutos al campo que lo vio explotar. Voluntarioso como de costumbre, fue uno de los rostros de la mejoría de la selección en la segunda mitad. Luis Enrique había lanzado una consigna muy clara en el paso por los vestuarios. "El míster nos pidió que fuéramos nosotros mismos, como en anteriores partidos", dijo el ex jugador del Betis.

España apretó en busca del empate tras el descanso, pero se quedó con las manos vacías. "Al final, lo mejor es la reacción del equipo con una segunda parte que nos supo a poco", corroboró Sergio Ramos, que firmó el insuficiente 2-3 en el último suspiro. En palabras del madridista, la selección hizo "muchas cosas bien" en los segundos 45 minutos. "Los tuvimos atrás y dominamos el juego. Es una pena, porque éste era un partido para rematar una buena racha", prosiguió el de Camas.

"Lo bonito de fútbol es que siempre te da la oportunidad de darle la vuelta a las cosas. Tenemos un partido más contra Croacia y hay que poner toda la atención", zanjó Sergio Ramos, poniendo las miras en un choque decisivo para que los de Luis Enrique se clasifiquen para la Final Four. La visita a los balcánicos, subcampeones del mundo, es dentro de un mes.

"La selección sí quiere estar en la Final Four", comentaba con rotundidad Ceballos. "Hoy ha sido un accidente y ahora tenemos que ir a ganar, lo importante es que el equipo no se desvíe de la senda de la que venía", concluyó el joven centrocampista. Después de una derrota inesperada, no faltó la autocrítica entre los internacionales.