El Atlético Espeleño remonta y logra tres puntos de oro ante el Rota

El Atlético Espeleño conquista tres puntos de oro tras deshacerse del Rota. Los de Juan Carlos Quero no lo tuvieron fácil ante un cuadro gaditano que dio primero. Sin embargo, en la recta final del pleito, los de Espiel voltearon el marcador en contra y lograron una victoria de valor doble ante un rival directo por la permanencia. Con este triunfo, se colocan a cuatro puntos del descenso tras romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Tras perder el pasado miércoles ante el Ceuta B, el Atlético Espeleño no quería concesiones ante un Rota herido. Con varios retoques al once inicial, los rojillos salieron con fuerza en busca de adelantarse rápido en el marcador. Tena y Santacruz fueron los primeros que probaron suerte, pero no atinaron a batir al meta del cuadro roteño.

A pesar de los intentos locales, el Rota no se vino abajo y dio primero. Javi Zafra, antes de la media hora de juego, puso a los gaditanos por delante en el marcador. Todo un mazazo para los de Espiel, aunque quedaba mucho tiempo por delante para intentar darle la vuelta a un partido muy importante en la lucha por la permanencia.

Tras el paso por los vestuarios, el Atlético Espeleño intentó ir a por todas, aunque se encontró con un Rota bien situado. Incluso Josema evitó el 0-2 de los gaditanos. Juan Carlos Quero hizo un doble cambio en busca de la reacción. Y la jugada le salió perfecta. Sergio Heredia logró el gol de la igualada y daba aire a los cordobeses, que fueron a por más.

En busca del triunfo, los locales encontraron su premio gracias a un gol de Santacruz a ocho minutos del final. El tanto fue un jarro de agua fría para los roteños, que encajaron el tercero dos minutos después por medio de Juan Andrés. Con el partido encarrilado, los de Espiel se quedaron con diez por la expulsión por roja directa de Edu en el tiempo de descuento. Sin embargo, el partido ya estaba sentenciado y los puntos se quedaron en casa.