Arnaldo Báez se suma a la lista de lesionados de un Córdoba Futsal que cierra el fichaje de Josema

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad avanza con buenas sensaciones en la que es su quinta temporada consecutiva compitiendo en la Primera División. De hecho, el cuadro dirigido por Josan González se encuentra actualmente seis puntos por encima del descenso y está igualado a 11 con la octava plaza que marca el play off por el título, pese a que es noveno por el gol average. Sin embargo, todavía inmersos en el inicio liguero, los contratiempos no paran de cebarse con la plantilla blanquiverde en forma de lesiones.

La más reciente tiene que ver con Arnaldo Báez. El ala paraguayo de 27 años se lesionó antes de llegar al descanso del partido del pasado viernes ante el Industrias Santa Coloma y tuvo que ser sustituido. De hecho, anunció a través de sus redes sociales que "lastimosamente" estará "fuera de las pistas por un tiempo". De este modo, se convierte en una baja -sin fecha de retorno por el momento- que es muy sensible para el equipo, ya que pierde a una de sus piezas fundamentales.

"Es muy triste para mí porque era un momento en mi carrera donde mejor me estaba sintiendo, pero Dios sabe en qué momento hace las cosas y yo confío en que sus tiempos son perfectos. La realidad es que hace un tiempo largo que ya no le doy el descanso necesario a mi cuerpo y hoy en día me dice que tengo que parar", explicó el jugador blanquiverde en su cuenta personal de instagram, añadiendo que hará "todo lo posible para volver lo antes posible y mejor".

El internacional con Paraguay llegó el pasado mercado veraniego a la entidad cordobesista para afrontar su primera campaña en la Primera División española y se convirtió desde primera hora en un jugador clave para Josan González. De hecho, ha estado presente en los ocho partidos disputados hasta la fecha -cinco de ellos partiendo de titular- y ha convertido un gol.

Báez se suma así a la larga lista de lesionados que tiene el equipo cordobés, al menos para el partido del próximo domingo ante el Manzanares (Vista Alegre, 12:00). Una lesión que supone un nuevo contratiempo para el Córdoba Patrimonio, como también lo fueron las lesiones de larga duración de Rafalillo y Mykytiuk, además de la operación de apendicitis de Kenji, quien lleva varias semanas sin poder vestirse de corto.

El club cierra el fichaje de Josema

Las bajas imprevistas que está sufriendo la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad obligan a la entidad a acudir al mercado de jugadores libres para suplir a los lesionados. Si de por sí la plantilla blanquiverde es corta y tiene entre sus filas a muchos jugadores subidos desde el filial, la actual situación de la enfermería complica todavía más que los de Josan González puedan competir a primer nivel en la exigente Primera División.

Es por eso que la dirección deportiva del Córdoba Futsal se encuentra ultimando la incorporación de un nuevo fichaje para la plantilla. Se trata de José Manuel Martínez, conocido como Josema, cuya llegada al cuadro de Josan González es inminente, tal y como ha confirmado la revista digital El Remate.

El club tiene atado el fichaje de Josema, que estaba libre en el mercado, ya que el jugador se quedó sin equipo después de que finalizara su contrato el pasado 30 de junio con el primer equipo del Jimbee Cartagena. A sus 25 años y con experiencia en Primera División, el cierre murciano será próximamente nuevo futbolista blanquiverde.