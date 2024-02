Aplazado el duelo entre el Atlético Espeleño y el Conil por las protestas de los agricultores

El Atlético Espeleño no disputará este domingo su partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada del Grupo X de la Tercera Federación tal y como estaba previsto. El motivo está en el equipo visitante, el Conil, que ha sido incapaz de viajar hasta el Municipal de Espiel a causa de los cortes de tráfico que están sufriendo las carreteras y autovías andaluzas durante estos días por las protestas de los agricultores españoles, quienes están formando grandes retenciones usando sus tractores como muralla que impide el paso de vehículos.

Por la incapacidad para trasladarse hasta la provincia de Córdoba por carretera por parte de un Conil que tenía previsto viajar en la mañana del domingo hasta Espiel, finalmente el encuentro ha tenido que ser aplazado. Así lo ha anunciado el Espeleño este mediodía, a pocas horas de un choque que iba a disputarse a las 17:00.

"El conjunto visitante se ve imposibilitado a llegar a Espiel debido a la huelga y piquetes que hay en la autovía", ha señalado el Atlético Espeleño a través de sus redes sociales. Aplazado el encuentro, todavía se desconoce la futura fecha en la que tendrá lugar este duelo entre los de Juan Carlos Quero y el Conil de la jornada 21 del Grupo X de la Tercera Federación.

El Atlético Espeleño, por tanto, no sumará puntos este fin de semana. Pese a ello, los de Juan Carlos Quero se mantienen lejos de los puestos de descenso. Concretamente, y aunque la semana pasada cayeron ante el Cartaya (2-1), son los decimoterceros con un total de 22 puntos cosechados tras 20 jornadas ligueras, lo que les permite tener un colchón de siete puntos por encima de los puestos de descenso (a once del play off de ascenso).

Precisamente, esa distancia la mantiene con el propio Conil, que es decimosexto con 15 puntos y este domingo visitaba el Municipal de Espiel en un choque de vital importancia en la lucha por la permanencia. El Espeleño, sin embargo, ya espera una nueva fecha para enfrentarse en casa ante el Conil y dar ese salto hacia la salvación que tanto desea. El próximo fin de semana, los de Quero visitarán el San Juan Bosco para hacer frente a un Utrera que busca el ascenso de categoría.