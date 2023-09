El Ángel Ximénez busca el triunfo en la pista del Huesca y firmar un inicio impecable

El Ángel Ximénez quiere seguir sumando para competir con la máxima exigencia y lo más alejado posible de los puestos de descenso en la que es su undécima temporada consecutiva en la Liga Asobal. Para eso los de Paco Bustos buscan un nuevo triunfo este viernes día 22 de septiembre que confirme su impecable inicio de campaña, pues se encuentran invictos tras un empate y una victoria cosechados en los dos partidos disputados en la competición liguera hasta la fecha.

El rival a batir en esta tercera jornada será el Huesca (Municipal de Huesca, 21:30), en cuya pista los de Puente Genil irán a por todas para sumar de dos en dos puntos y aumentar su buena dinámica. Y es que tras ganar con sufrimiento la semana pasada al Cangas (24-22) en el que fue el debut liguero en el Alcalde Miguel Salas, el Ángel Ximénez quiere apuntarse un nuevo triunfo que lo mantenga invicto y con las buenas sensaciones que lo acompañan desde el final de la pretemporada y después de empatar en la primera jornada con el Ademar (23-23).

Con tres puntos obtenidos tras dos encuentros, los de Paco Bustos son actualmente los sextos clasificados de la Liga Asobal y buscan mantenerse alejados del descenso lo máximo posible. No será fácil conseguir el objetivo a costa del Huesca, y más cuando su última visita al pabellón del cuadro aragonés acabó con la derrota de los pontaneses por un claro 37-31 en la jornada 13 el pasado curso.

El Huesca, sin embargo, no llega en su mejor momento. El inicio de los oscenses no está siendo el mejor, ya que todavía no conocen la victoria. En la primera jornada cayeron derrotados en casa ante el Atlético Valladolid (25-30) y la semana pasada lograron un punto valioso en casa del Ciudad de Logroño tras empatar el encuentro (30-30). Tan solo un punto sumado en dos choques que mantienen al cuadro aragonés decimotercero, justo por encima de los puestos de descenso.

El Huesca, por tanto, llega muy necesitado a este encuentro, y, además, como destacó el entrenador del cuadro pontanés en la previa, es "uno de los rivales directos" del Ángel Ximénez, de ahí la importancia del choque para ambos equipos. "Sacar algo positivo allí sería dar un paso adelante, pero va a ser complicado. Huesca empezó mal con Valladolid en su casa, pero luego en Logroño demostró la calidad que como equipo tiene", precisó Paco Bustos.

"Tenemos que estar con cero errores no forzados e intentar estar siempre en partido para sacar algo positivo de allí, que en estos últimos cuatro años solo hemos conseguido un empate", añadió Paco Bustos en la previa de este encuentro de la tercera jornada de la Liga Asobal que puede permitir al Ángel Ximénez firmar un inicio de temporada para el recuerdo, ya que, de ganar, sumaría cinco puntos de seis disputados.