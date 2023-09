Paco Bustos: "No tenemos tanta repercusión como otros y nos gustaría que fuera diferente"

Paco Bustos arranca la quinta campaña consecutiva en la Liga Asobal al frente del Ángel Ximénez, que suma 11 en la élite del balonmano nacional. Tras conquistar la Copa de Andalucía, la novena y cuarta seguida, el técnico cordobés analiza para el Día un curso en el que "la salvación es lo primero que vamos a buscar y luego luchar por ese séptimo que sería mejorar lo de este año". Además, expone que tiene un plantel "muy competitivo" para pelear "en una liga complicada".

-La consecución de la novena Copa de Andalucía es la guinda perfecta a la pretemporada, ¿qué balance hace de este tiempo de preparación?

-Lo que marca es el final de la pretemporada. Es un título oficioso que es importante para los clubes de Andalucía y se ha conseguido y estoy muy contento. Con respecto a la pretemporada, creo que hemos ido de menos a más, pero sí tenemos que ser conscientes de que nos queda todavía para llegar a lo que queremos.

-¿Está contento en líneas generales por disputar más partidos en esta pretemporada que en la anterior?

-Sí, era importante para nosotros tener partidos y más con siete jugadores nuevos. Era fundamental para intentar hacer un bloque, un equipo y tener también una semana más. Es ir engrasando la máquina, intentar hacer un equipo e ir poquito a poco, porque al equipo aún le cuesta y no hemos llegado a lo máximo, que es normal al principio de la temporada.

-Son nueve Copas de Andalucía, cuatro de forma consecutiva, y el único equipo andaluz en la Asobal, ¿cree que se valora lo que está haciendo el Ángel Ximénez?

-Creo que nuestros aficionados sí lo valoran. A partir de ahí, el balonmano es un deporte que no tenemos tanta repercusión como otros. A nivel andaluz ya ves el currículum, pero nos gustaría que fuera diferente a nivel institucional y empresarial porque sería más sencillo y más fácil. No por eso no dejamos de agradecer a los que nos apoyan y a la afición que nos apoya, y a ver si podemos enganchar a más gente a todos los niveles.

-De nuevo mantiene parte del bloque del año pasado, pero también llegaron siete fichajes este verano, ¿está contento con lo que tiene?

-La verdad es que al equipo lo veo muy competitivo. Es un equipo diferente al del año pasado, más joven, con menos experiencia, un poco más fuerte en defensa, aunque hemos perdido capacidad de lanzamiento, y es más jugón. Creo que la tranquilidad del año pasado hizo posible que se fuese confeccionando la plantilla dentro de los niveles económicos que nos movemos. Una plantilla que creo va a ser competitiva, con paciencia, pero más competitiva.

-¿Es un hándicap tener que fichar cada verano a casi la mitad de la plantilla?

-Sí, a nivel de club, sí. Estoy contento con los que han venido, pero ojalá que los que estamos ahora estemos el año que viene casi todos. Eso hace posible que el trabajo vaya más rápido y se consiga estar a un nivel mayor mucho más pronto. Cangas o Valladolid, que los he visto ahora, han mantenido más bloque y eso a nosotros nos pasa factura a veces.

-¿Qué le pueden aportar los fichajes que han llegado?

-Mucho. Es una plantilla con la que estoy contentísimo porque trabajan muchísimo y bien, con mucha intensidad e intentan asumir lo que se les dice. A nivel individual, el lateral izquierdo lo hemos cambiado totalmente porque David y Buzle se fueron y llegaron Boskos y Tamás y son dos laterales diferentes, van bien en la penetración, tienen buen uno contra uno y buen lanzamiento de media distancia. En la derecha, Lucas nos va a aportar esos minutos de descanso a Luisfe, que no teníamos esa posibilidad el año pasado. En el pivote ha llegado Tiago, a nivel defensivo va a ser fundamental para nosotros. Servirá para dar un paso a nivel ofensivo junto a Ere. En el extremo derecho, Paco Bernabéu es un extremo joven, pero que tiene experiencia en Asobal y hará una dupla buenísima con Cuenca. Con el extremo izquierdo, con Keita, hemos tenido la mala fortuna que se ha lesionado y no pudo debutar, pero buscamos esa rapidez en el 5-1 que tiene en defensa y esa reacción en salida en primera oleada y finalización. En la portería llega Ben Tekaya que es un portero que hace tiempo que sigo y espero que haga una buena dupla con Álvaro, y vamos a tener un gran nivel o mejor que el del año pasado.

-¿Hasta dónde quiere llegar el Ángel Ximénez esta temporada?

-A nivel personal al entrenamiento siempre de mañana. Después, preparar cada partido lo máximo posible y si Ademar León nos gana en Astorga que sea porque sean mejores que nosotros. Siempre nos ha ido bien ir pasito a pasito y desde que estoy siempre lo hemos ido haciendo así, y nos ha salido bien. Esa salvación es lo primero que vamos a buscar y luego intentar conseguir ese séptimo puesto que sería mejorar el de este año.

-Es hablar de la Liga Asobal y el favorito siempre es el Barcelona.

-Es el favorito. Siempre gana todos los partidos, pero la liga de los terrestres la ganó Cuenca que quedó segundo. Intentamos dar la sorpresa, pero el Barça es el club a batir siempre.

-¿Cómo están el resto de equipos? ¿Será una liga muy igualada?

-He visto partidos de pretemporada y se va a parecer a la liga del año pasado y habrá una gran igualdad de segundo para abajo. El año pasado podías ganar en cualquier sitio y perder en cualquier sitio. Nosotros esperamos estar de mitad de tabla para arriba para conseguir tranquilidad, pero será difícil. Creo que los equipos que han ascendido están fuertes y los que seguimos del año pasado nos hemos reforzado, y creo que será una liga complicada.

-Para conseguir el objetivo, el Alcalde Miguel Salas va a jugar un papel fundamental.

-Sí, además tenemos de los cuatro primeros partidos, dos muy importantes. En la segunda jornada viene Cangas y luego nos viene Sagunto. El otro día vinieron muchos seguidores a la Copa de Andalucía y se agradece. Y animarlos a que vengan, se lo agradezco siempre mucho y que estén orgullosos de su equipo, de su club y que se sientan representados por nosotros e intentar que se apunten cada vez más.

-¿Llegan los cambios a la liga Asobal con la profesionalización o hay que seguir esperando?

-Sí, están llegando los cambios en cuanto a infraestructuras y organización, y está siendo complicado para los clubes. Esto está haciendo que los presupuestos estén bajando y los jugadores jóvenes estén saliendo fuera. Dije hace tiempo que a nivel personal creo que la profesionalización es el camino. Se va a pasar mal pero, si conseguimos nadar y llegar a la orilla los clubes, al final esto va a mejorar el balonmano.

-Es importante que Puente Genil siga en la élite, pero ¿considera que tienen los apoyos suficientes?

-Soy el menos indicado para opinar de eso y siempre os digo que preguntéis a Mariano, que es el que lleva estos temas. Como persona de balonmano, veo que se dejan la vida para conseguir el máximo de apoyos. ¿Qué nos gustarían más? Por supuesto. Estaría mal decir que obligatoriamente sean más, pero si es verdad que buscamos más apoyos a nivel institucional, que no nos tratan como otros deportes, y a nivel empresarial creo que el balonmano es un buen escaparate. Es un gran deporte y sería bueno apoyarlo. Es cosa nuestra de intentar convencerlos y que nos echen una manita para poderlos convencer.

-Terminaba contrato y firmó la renovación por esta temporada, ¿prefiere firmar de uno en uno?

-Sí, se lo comenté al club. Llegué y firmé por dos años, luego renové otros dos y este año le comenté a Mariano que me apetecía firmar solo uno, que ya son cinco y nos daba tranquilidad para las dos partes y que hablábamos pronto porque nunca ha habido ningún problema para renovar. Así tenemos las cosas más tranquilas y a lo mejor a la gente le ha extrañado, pero yo estaba más tranquilo a nivel personal y creo que ellos también. En diciembre, si Dios quiere y va bien la cosa y vamos en buena posición, empezaremos a hablar y seguro que empezaremos a planificar cosas.

-Lo que está claro es que Puente Genil es como su casa.

-Es mi quinta temporada ya, quién me lo iba a decir. Estoy muy a gusto en Puente Genil y han salido bien las cosas. Te lo digo de memoria, pero me parece que en mi primer año fuimos octavos; en el segundo, octavos; en el tercero, décimos; y en el cuarto, octavos; y con semifinales de Copa del Rey y Copas de Andalucía. El deporte es cómo es, si fuera mal la cosa podría pasar cualquier cosa, pero en estos cuatro años ha habido momentos buenos y otros no tan buenos, pero hemos salido hacia adelante y yo estoy a gusto.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Ángel Ximénez?

-El de siempre. Que a los que vienen, gracias por venir y que nosotros vamos a hacer siempre lo máximo, aunque perdamos, para intentar que estén orgullosos de nosotros por representar a nuestro pueblo, nuestra provincia y nuestra autonomía. A partir de ahí, intentar que se enganche más gente, que para nosotros es fundamental que se hagan socios, que llenen el pabellón y fundamental que el balonmano vaya hacia arriba, que es el deporte que nosotros queremos.