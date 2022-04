El Ángel Ximénez coge aire tras un sufrido triunfo ante el Cangas (33-30)

El Ángel Ximénez logró un sufrido y trabajado triunfo ante el Cangas gallego que le permite seguir dando pasos en aras de alcanzar la permanencia en la máxima categoría del balonmano nacional una temporada más. El equipo pontanés firmó una gran primera mitad a base de un excelente trabajo defensivo, pero en la segunda los pontevedreses reaccionaron y complicaron mucho las cosas llegando a igualar e incluso ponerse por delante, aunque fue en los últimos minutos donde de nuevo los de Puente Genil, merced a un inspirado Mitic, máximo goleador del equipo, y a la aportación de Álvaro de Hita, pudieron sacar adelante el encuentro.

No obstante, en los primeros minutos del encuentro el nombre propio fue el del central brasileño Joao Pedro da Silva, que se echó a las espaldas el equipo para perforar y una y otra vez la portería canguesa. Tras un arranque un poco dubitativo de intercambio de goles, donde el Cangas llegó a estar dos arriba, Da Silva entró en liza para ir agujereando la defensa rival demostrando su clase con un amplio repertorio de lanzamientos. El quinto gol en su cuenta particular puso el 8-5 favorable a los de Bustos, lo que obligó al técnico visitante, Nacho Moyano, a tener que solicitar tiempo muerto a las primeras de cambio. Cangas cambió su defensa a 5:1, pero no sirvió de mucho, ya que una exclusión de Brais González, la aprovechó el Ángel Ximénez para estirar el marcador con un parcial de 3-0 que ponía el partido en 12-6 pasado el ecuador de la primera mitad.

Los pontanenses se gustaban a base de solidez defensiva y eficacia en ataque, pero Cangas despertó de su letargo encontrando a David Iglesias, jugador clave para ir limando la desventaja. Con 13-7, dos tantos del lateral gallego acercaron a los suyos, aunque Bustos paró el partido para serenar a los suyos y coger aire nuevamente manteniendo la renta. Sin embargo, las cosas no pintaron bien para los locales en el tramo final, pues a la segunda exclusión de Luisfe, se unieron dos goles seguidos del extremo Simes que dejaron en el electrónico un 17-13 quizás insuficiente para lo visto sobre el 40x20.

Pero los problemas de verdad llegaron en el comienzo del segundo periodo, un Cangas más intenso atrás y mucho más efectivo en ataque, fue capaz de revertir la dinámica estrechando poco a poco el marcador, algo a lo que contribuyó el acierto de Santiago López y nuevamente los tantos de Iglesias. Javi García logró el 20-17 con un siete metros, pero Jenilson Varela y Carles Asensio anotaban con enorme comodidad rompiendo una defensa local no tan contundente como la de la primera mitad poniendo a los gallegos a uno.

Las cosas empeoraron más si cabe con las exclusiones prácticamente consecutivas de Marcio da Silva y David Estepa, lo que facilitó a los visitantes la igualada, que llegó con un soberbio golazo de Dani Fernández desde el extremo. El 21-21 abría una nueva decoración del encuentro con todo un mundo por jugar, un escenario de continuo intercambio de goles en el que la bola quemaba para los jugadores de los dos equipos, alimentando también la emoción en la grada. Quintas fue descalificado con roja directa por una dura acción sobre Mitic, y aunque los gallegos llegaron a ponerse por delante con el 23-24, un par de intervenciones de Konecny dieron margen de maniobra a los locales para volver a ponerse por delante gracias a Pomeranz (26-25).

Mitic, un cañón en ataque

El encuentro estaba precioso, y en el mismo emergía la figura de un inconmensurable Mitic, acertadísimo en sus lanzamientos. El balcánico guió a los suyos hacia un mínimo margen, pero Cangas se aferraba a sus opciones con un gran Iglesias que anotaba el 28-29 a falta de nueve minutos para la conclusión. Era el momento clave, y ahí, apareció Álvaro de Hita. El manchego se creció en la portería con un par de intervenciones, lo que permitió los tantos de Pomeranz y Túa para poner el 30-29 antes de que Jenilson Varela estrellara un lanzamiento en el poste. Quedaban cinco minutos, pero la victoria quedaba más cerca con un gol de Mitic (31-29) que motivó el último tiempo muerto de Moyano.

El técnico madrileño dispuso jugar con siete contra seis, pero para entonces la defensa pontanesa ya era la del primer tiempo y De Hita un valladar en la portería. Cangas volvió a meter el miedo en el cuerpo a la afición local acortando la diferencia (31-30), pero otra vez Mitic sacó su poderoso brazo a relucir para situar un 32-30 a falta de un minuto y medio para el final, marcador que apostilló Xavi Túa con el 33-30 definitivo, una victoria que da un importante respiro a los de Puente Genil antes de afrontar una recta final de campeonato con muchísimas emociones fuertes todavía.