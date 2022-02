El Ángel Ximénez encarrila su pase a la F8 ante un respondón Burgos (37-29)

El Ángel Ximénez dejó bien encarrilado su pase a la F8 de la Copa del Rey tras imponerse al Balonmano Burgos por ocho goles de diferencia (37-29), un resultado que da margen de maniobra a los de Paco Bustos en el choque de vuelta a disputar el próximo miércoles en tierras burgalesas. No obstante, el choque no resultó nada cómodo para los locales, que pese a abrir hueco en el marcador en el primer tiempo, gracias fundamentalmente a la espectacular actuación de un sensacional Álvaro de Hita en portería, por encima del 50%, vieron como los visitantes reaccionaban en la segunda parte con una propuesta de juego muy dinámica, dando mucho ritmo y continuidad a sus acciones ofensivas, algo que equilibró bastante el juego.

Los primeros minutos de partido fueron una verdadera salida en tromba de un Ángel Ximénez efectivo y ambicioso que quería solventar la eliminatoria por la vía rápida. Con De Hita parando todo lo que le llegaba, el ataque pontanés era coser y cantar, tanto que con un 5-1 favorable, el técnico visitante, Nacho González, tuvo que solicitar tiempo muerto antes del minuto cinco.

Poco a poco, el equipo de Puente Genil iba abriendo hueco merced al acierto de un sensacional Xavi Túa desde el extremo y a la aportación del pivote Javi García desde los seis metros. Un tanto del debutante Luisfe en su regreso a casa puso el 10-4, antes de que los burgaleses trataran de acortar distancias. Un espejismo, porque De Hita seguía a lo suyo y el ataque de los de Bustos funcionaba a las mil maravillas para estirar el marcador hasta el 15-6.

Pero no cabía excesos de confianza, las rotaciones, las pérdidas de balón de los locales y la rapidez en la circulación de balón de los visitantes dio margen de recuperación a los cidianos, quienes de la mano de Dalmau Huix anotaron un parcial de 1-4 para detener la hemorragia. A falta de cuatro minutos para el descanso, el choque estaba en 16-10, abriéndose un intercambio de goles que culminó el argentino Corning con el 19-12 de camino a vestuarios.

En la segunda mitad, las cosas comenzaron como en la primera, con el meta manchego parando y Javi García anotando, si bien, pronto cambió la inercia de lo visto en los primeros treinta minutos. El ruso Dashko, que volvía a jugar ante su ex equipo, comenzó a calentar el brazo, bien secundado por la dirección de Ignacio Suárez, quien repartía juego y encontraba tanto al pivote Alonso como al extremo Gallardo para resolver las acciones de ataque.

El Ángel Ximénez daba la réplica, pero en ocasiones más a base de individualidades que de juego colectivo. Tanto fue así, que Paco Bustos paró el partido con 22-17 tras una situación de inferioridad por exclusión de David Estepa que dio alas a los burgaleses. Afortunadamente para la parroquia local, el equipo reaccionó a tiempo y tomó el camino adecuado. Luisfe y Corning volvieron a ampliar la renta, aunque el San Pablo no tiraba la toalla, en un escenario de partido con ritmo y velocidad, escaso balance defensivo y acierto constante ante las porterías, que en ocasiones derivaba en correcalles.

La ventaja oscilaba siempre entre los cinco y ocho goles favorables a los de Puente Genil, aunque en el juego no se acababa de reflejar la teórica superioridad de un equipo de Asobal contra otro de Plata. A falta de siete minutos y medio, el Ximénez ganaba 33-27 y el técnico local no quiso sorpresas. Pidió calma y serenidad a los suyos en los ataques, así como mejorar el trabajo en defensa. Sus pupilos respondieron, y el equipo se afanó para estirar el resultado, hasta el punto de dejar el 37-29 como marcador definitivo, un margen que debe bastar, aunque, visto lo visto, habrá que trabajar mucho en El Plantío para no dejarse sorprender.