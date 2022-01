El jugador del Ángel Ximénez, Javi García, elegido mejor pivote de la primera vuelta de la Liga Asobal

El pivote del Ángel Ximénez, Javi García ha sido uno de los jugadores más destacados de la Liga Sacyr Asobal en esta primera vuelta, pero oficialmente ya es el mejor. Al menos, en su puesto, como así lo anunció LaLigaSportsTV tras hacer pública la alineación ideal elegida por los aficionados del balonmano a través de las redes sociales de la competición.

El jugador nacido en Bolaños ya fue elegido el mejor pivote de manera consecutiva en las últimas dos jornadas (14 y 15) de la competición doméstica antes del parón invernal. Sin embargo, este último reconocimiento que hace balance de septiembre a diciembre, es la demostración definitiva de un Javi García que, a sus casi 32 años, está a un nivel estratosférico.

Compitiendo en el puesto con Esteban Salinas, del Fraikin BM Granolles, y con Álvaro Martínez, jugador del Recoletas Atlético Valladolid; Javi García se hizo con casi la mitad de los votos emitidos por la liga de balonmano sumando un abrumador 48% del recuento total.

El pivote del Ángel Ximénez admitió estar "contento y muy agradecido por este MVP de la primera vuelta de la liga". Además, sobre este premio destacó que es "reconocimiento al trabajo realizado no solo individual, sino un trabajo del equipo, porque al final la labor del pivote, si no tienes compañeros que sepan leer tus bloqueos o asistirte en pases clave, no funciona".

"Es un trabajo oculto, entonces no solo es un reconocimiento a mí, sino al trabajo del equipo y del cuerpo técnico y estoy muy contento de que se reconozca eso y más cuando compites contra grandísimos pivotes, no solo con los finalistas Esteban y Álvaro, sino con el resto de pivotes de todos los equipos, que creo que todos hemos estado a un buen nivel", subrayó Javi García, quien añadió que estos reconocimientos sirven para darles "un extra de motivación".

El equipo ideal de la primera vuelta de la Liga Asobal lo completan el portero Javi Díaz (Frigoríficos Morrazo); el extremo derecho Gonzalo Pérez Arce (Abanca Ademar León); el extremo izquierdo Álex Rubiño (BM Logroño La Rioja); el lateral izquierdo David Iglesias (Frigoríficos Morrazo), el lateral derecho Dika Mem (Barça); el central Agus Casado (BM Logroño La Rioja); y la mención especial para Sergio Pérez (Bada Huesca) como jugador revelación.