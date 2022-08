Ana Picos, versatilidad para el juego del Milar Córdoba BF

El Milar Córdoba BF ha cerrado un acuerdo con la ala-pívot Ana Picos para que se convierta en la sexta jugadora de la plantilla ante el estreno en la Liga Challenge, la segunda categoría nacional del baloncesto femenino. Forman ya parte del equipo las bases Carlota Menéndez y Ana Rodríguez, las aleros Laura Bernardo y Noemí Ugochukwu y las pívots Marta Martínez y Ana Picos.

Ana Picos Porras (Madrid, 4 de enero del 2004) es una ala-pívot de 1,85 y 18 años. Se formó en la cantera del Alcorcón, un club en el que jugó desde los 9 años y hasta los 16, llegando a debutar en la Primera Nacional en su etapa cadete. Las dos últimas temporadas las ha pasado en el BT Torrelodones, una entidad con la que ha jugado en Primera Nacional y en la categoría júnior, siendo los dos años campeona de Madrid. La pasada campaña la acabó alcanzando los octavos de final en el Campeonato de España júnior.

Ha sido internacional sub 12, sub 13, sub 14 y sub 15. Logró con España sub 14 el premio a la mejor jugadora y la mejor reboteadora en el Torneo L’Alquería de 2018. También jugó seis años el Campeonato de España de selecciones autonómicas con Madrid.

Ana Picos, tras su incorporación al Milar Córdoba BF, expuso que llega a Córdoba porque es "un proyecto ambicioso, ilusionante y sólido". Otro de los factores por los que se decantó por firmar con la entidad que preside Sebastián del Rey es que su abuelo era cordobés y además le encanta "la ciudad". Entre sus cualidades, la madrileña destacó "la visión de juego, el rebote, la competitividad, la versatilidad y la garra".