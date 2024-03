Álvaro Hernández, primer líder en Córdoba del Campeonato PGA de España de golf

La primera jornada del XXXV Campeonato PGA de España by Córdoba tiene todos los ingredientes para ser un gran comienzo del Circuito nacional PGA Spain Golf Tour. Un líder tinerfeño, Álvaro Hernández Cabezuela (65 golpes, -7) que aplicó a la perfección los consejos que el día anterior le había dado el jugador local Marcos Pastor (y eso que Álvaro ya se había impuesto en el Pro-Am del miércoles).

Una mujer, en las vísperas del 8 de marzo, en segunda posición (68 golpes, 4) que supo jugar con la ventaja que le daba el Real Club de Campo de Córdoba (no demasiado largo y muy preciso). Y el jugador de la casa, Marcos Pastor, el hermano mayor de Víctor, en segunda plaza empatado (68 -4), uno de los mayores exponentes (Campeón de España) del golf cordobés en los circuitos nacionales e internacionales. Todo esto, claro, son datos provisionales.

Ya que no podía faltar una gran dosis de suspense, que puso el invitado no deseado: el tiempo. Se cumplieron las peores previsiones y la lluvia descargó con fuerza en esta zona de Sierra Morena, inundando algunos greenes que se convirtieron en piscinas e hicieron impracticable la práctica del golf. Sólo los grupos que salieron en el turno de mañana, apenas 34 de los 111 jugadores, pudieron terminar su vuelta.

Cuando se tocó la bocina, los jugadores marcaron sus bolas y el juego se reanudará este viernes a la 08:20 de la mañana, con salidas desde los dos tees (1 y 10) y la organización intentará que se completen 36 hoyos (dos vueltas completas) de aquí al sábado para que el torneo sea válido para el Ránking Nacional.

"Esa es la magia de la PGA: llevar agua allí donde la necesita. Y por segunda vez en seis años vuelve a llover en Córdoba", comentaron algunos profesionales que recordaban también la última jornada de lluvia en el I Campeonato Match-Play de España que se disputó en Pozoblanco, después de meses de sequía.

Bromas aparte, lo que se vio de golf este jueves en Córdoba ha sido excepcional, con esa vuelta de 65 golpes de Álvaro Hernández, ganador del Pro-Am y que se perfila como el vencedor del torneo, su primera prueba del Circuito PGA Spain Golf Tour. "La verdad es que no salí contento de mi juego en el Pro-AM y decidí hablar con Marcos (Pastor) y preguntarle cómo jugaría ese hoyo o aquel otro. Y la verdad es que me ha ayudado mucho poner en práctica sus consejos", comentaba Álvaro.

María Herráez, jugadora madrileña, adscrita a la Real Federación Madrileña de Golf y al programa Pro Spain Team de la RFEG, en apoyo de las jóvenes promesas, se colocó segunda (provisional) con una excelente tarjeta de 68 golpes (-4). "Cuando me enteré de este circuito y que las mujeres podíamos participar, no me lo pensé dos veces, Es una oportunidad única poder competir, en cuanto más torneos mejor, y un campo como éste que no es muy largo y que tienes que jugarlo con mucha precisión se adapta muy bien a mi juego", señaló.

Marcos Pastor superó a su hermano Víctor, el gran favorito, y fue de los pocos jugadores en el Top 3 que pudo acabar su ronda. Con 68 golpes (-4) es segundo empatado con María. "Es una lástima el tiempo, afortunadamente a mí me ha cogido la lluvia en los dos últimos hoyos. El birdie del 16 me ha pillado con todo el aguacero. He podido hacer otro al 18, pero el agua que caía te desconcentra. En general, contento con la vuelta", apuntó.

Alfredo García Heredia comenzó con siete golpes en su primer hoyo (el 10) y pese a todo remontó para colocarse cuarto con -2, tras una serie de cuatro birdies del 4 al 8. Mario Galiano, Toño Hortal, Mario García y Manuel López con -1 en quinta plaza fueron los únicos jugadores que lograron ganarle al "infierno califal".