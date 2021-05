El Adesal se impone al Lanzarote Puerto del Carmen y da el primer paso hacia la permanencia (26-28)

El Adesal se impuso al Lanzarote Puerto del Carmen, un colista descendido que derrochó orgullo y dignidad en busca de sus primeros puntos. Las cordobesas sellaron un triunfo de valor doble, que sirvió para dar el primer paso. El Zuazo doblegó al Morvedre (24-22), por lo que vuelve a depender de sí mismo. Si gana los partidos que tiene ante el Pereda y el Lanzarote Ciudad de Arrecife, estará la próxima temporada en la Liga Guerreras Iberdrola.

No fue una contienda fácil, ya que el equipo de La Fuensanta estaba en la obligación de reencontrarse a sí mismo. Y le costó, como lo atestigua el encuentro en el que le costó más de lo esperado despegarse del conjunto canario. De hecho, no se puso por delante hasta que no consiguió el 4-5. Pero no resultaba suficiente y prueba de ello fue que Rafa Moreno solicitó un tiempo muerto.

A partir de ahí, el Adesal sí reaccionó como se esperaba y se distanció. Gozó hasta de cuatro goles en el marcador y parecía que caminaba hacia una victoria relativamente cómoda. Sin embargo, emergió el orgullo del Lanzarote Puerto del Carmen para voltear la situación hasta el punto de que un tanto de Andrea Roda en el último suspiro puso el empate a 14.

Quedaba toda la segunda parte por jugarse, mientras que desde Barakaldo se sabía que el Zuazo estaba colaborando por la causa. El Adesal salió con algo más de decisión y llevó la iniciativa, pero no terminó de escapar. Prueba de ello es que en la recta final del partido vio cómo de un 20-22 pasaba a un inquietante empate a 22. Para su suerte, gestionó mejor los últimos minutos. Se trabajó una renta de tres goles y los administró hasta llegar al minuto 60 con el 26-28.

De esta forma, sabe que depende de sí. Aunque también que aún hay mucho camino por recorrer en 120 minutos. El sábado que viene se medirá al descendido Pereda y, si no falla, en la última jornada volverá a Lanzarote para jugarse un “cara o cruz” con el Ciudad de Arrecife cerca del lugar donde dio el primer paso para seguir en la máxima categoría.