El Adesal vuelve a ganar y el Deza Córdoba sigue sin arrancar en División de Honor Plata Femenina

Cara y cruz en la sexta jornada de Liga en el Grupo D de División de Honor Plata femenina. El Adesal conquistó su segunda victoria de la temporada tras deshacerse del Ciudad Imperial (30-32), mientras que el Deza Córdoba BM no pudo con el UCAM Murcia (18-20) y sigue una jornada más sin ganar y ocupando la última plaza de la clasificación.

Tras caer en la anterior jornada ante el Sanse (36-37), el Adesal buscaba dar un golpe de mando para empezar a mirar hacia arriba. Era el momento de darlo ante un rival que también estaba en la parte baja de la tabla. Y las de Rafa Moreno salieron mordiendo desde el inicio al cuadro local (1-6). Con ventaja en el luminoso, las cordobesas tuvieron que aguantar también el tipo ante el Ciudad Imperial, que acortó la renta antes de finalizar la primera mitad (13-16).

En la segunda mitad, el Balonmano Adesal se mantuvo firme y dominando el pleito. Las de Rafa Moreno, lideradas por Blatche -marcó 10 tantos-, no dejaban que las locales se metiesen en el partido. De hecho, a cinco minutos del final, con la ayuda extra de Lucía Vacas y Yudisaday, el cuadro fuensantino ya tenía el partido encarrilado (23-30). No obstante, el Ciudad Imperial no bajó sus brazos y metió el susto en el cuerpo a las cordobesas, que se impusieron finalmente por 30-32.

Por otro lado, el Deza Córdoba BM, que recuperará la cita ante el Getasur el próximo 29 de octubre, no pudo ante el UCAM Murcia (18-20). Un mal arranque condenó a las granates, que tuvieron que ir a remolque durante todo el partido. La ventaja inicial murciana (0-5, 10') fue clave para el devenir de una cita en las que las de Benito Puerto pelearon hasta el final.

Con tres goles abajo llegaron al descanso las cordobesas (7-10), que intentaron voltear la situación. Sin embargo, el UCAM Murcia supo mantener el equilibrio y la ventaja en el electrónico de Fátima. A pesar de los goles de Sara Rubio y Ángela Zurera, el cuadro murciano se llevó el triunfo, por lo que las granates se mantienen en la zona baja de la clasificación.