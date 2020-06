Willy ya piensa en un futuro en grande: "El objetivo del Córdoba CF es ascender"

Willly Ledesma es uno de los jugadores fijos en el próximo proyecto del Córdoba CF. Incorporado el pasado mercado invernal desde el Extremadura hasta junio de 2021, con una temporada más opcional, el delantero pacense ya piensa en un futuro en grande vestido de nuevo con la blanquiverde: "El objetivo es ascender, y hay que hacer un trabajo bueno para llegar lo mejor posible a la pretemporada y a la liga".

El punta, en una entrevista concedida a Radio Marca Córdoba, ha repasado sus meses en la ciudad y cómo ha vivido esta etapa de confinamiento por culpa de un "coronavirus que no entiende de nada" y que incluso le hace dudar de que finalmente puedan jugarse los play off de ascenso el próximo julio. Una promoción en la que no estará el cuadro cordobesista, quinto en el momento de la cancelación del campeonato tras enlazar tres jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas de local.

"Fue una pena, más que nada el partido de Algeciras, que no debíamos haber perdido. Estaba convencido de que íbamos a ir para arriba y acabar en play off", ha recordado el pacense, que no pudo participar por una lesión de la que ya está plenamente recuperado. "Se nos ha quedado el sabor ese de que nos podíamos meter en play off y hacer cosas bonitas, pero al final se ha ido toda la temporada al traste y toca mirar la siguiente, que por lo que se prevé va a ser muy bonita", ha insistido.

Ese nuevo curso, el Córdoba tendrá que hacer frente a una Segunda B con 100 equipos a la que le tocará adaptarse "lo mejor posible" para entrar en la segunda y decisiva fase con opciones de dar el salto de categoría. Porque "el objetivo del club está claro, pero hay que ir paso a paso y con tranquilidad; el objetivo es ascender".

"Tengo muchísimas ganas. Espero ascender y hacer bien las cosas en Córdoba y que todos disfrutemos. Habrá momentos malos, pero el club tiene masa social y una afición que se merece estar en otra categoría superior", ha incidido Willy, que espera repetir en El Arcángel el éxito ya conseguido con el Extremadura... junto a Carlos Valverde y Juan Sabas: "Ojalá pueda pasar igual porque sería lo más grande".

Esa es la única meta que se le puede pedir al club blanquiverde, que no quiere mirar siquiera a la floreciente Segunda B Pro que entrará en marcha en la campaña 21-22. Una remodelación que Ledesma ve "necesaria en España", dado que "en Segunda B hay futbolistas que ya son profesionales y se dedican solo al fútbol; va a ser una de las buenas decisiones que van a tomar porque casi todas las ligas europeas tienen una tercera categoría casi profesional al 100%".

Pero eso debe quedar para otros, no para un CCF al que Willy llegó en enero tras tomar "una de las mejores decisiones" de su carrera y que cuenta con una afición que "anima a su equipo a muerte y ojalá que esté en superior categoría, porque es lo que se merece". Allí espera estar también él, un futbolista que a sus 31 años considera que tiene "la edad perfecta para seguir jugando al fútbol, y estar muchos años en el Córdoba".