Si por algo se caracterizan los profesionales que llegaron al Córdoba CF de la mano de Infinity es por llevar la exigencia al más alto nivel. Desde el cambio de propiedad en el club, las declaraciones de cualquier responsable de la entidad van en ese sentido, el de plasmar la grandeza del club con resultados que pongan a la entidad cordobesista donde le corresponde, al menos dentro del fútbol profesional.

El último en hacer suya esa exigencia colectiva es Juanito, el director deportivo del Córdoba, que tiene claro que el equipo tiene que "exigirse estar en lo más alto", para evitar los errores del curso anterior, porque está convencido de que el CCF está en Segunda B "circunstancialmente" y debe salir de ahí esta próxima temporada.

En su primera aparición en los medios desde que fue presentado como nuevo director deportivo del club blanquiverde, Juanito pasó por El Pelotazo de Canal Sur Radio, para analizar la situación actual del fútbol y su papel en el Córdoba. El gaditano reconoció que ya espera la vuelta de la competición en España para ver "mucha Segunda División, que nos interesa porque hay jugadores que pueden acabar en el Córdoba".

Con todo, reconoce Juanito que la situación es compleja por la incertidumbre que ha generado el coronavirus. "El mercado está extraño. Hay una cierta incertidumbre con los salarios. Sin aficionados, el fútbol no tiene los mismos ingresos. Estamos pensando en el año que viene y no sabemos cuándo se va a empezar", lamentó el director deportivo, que se queda al menos con que en el club la senda está marcada: "Lo que sí era importante es tener las cosas claras y con el proyecto que presentó Miguel Valenzuela hace unos días, las cosas están ya muy claras".

Pese a esa situación anómala que atraviesa el fútbol, Juanito aseguró que ya trabajan en incorporaciones. "Sí se puede avanzar, hablas con jugadores y les puedes dar una idea de que hay interés, aunque no entres mucho en la negociación. Nosotros partimos con el privilegio de ser el Córdoba y de que estamos en Segunda B circunstancialmente, pero nuestro proyecto es estar a corto plazo en Segunda y luego hacer uno más a largo plazo para intentar meternos en Primera y asentarnos", apuntó el gaditano.

El director deportivo cordobesista cree que esas metas no significación presión, sino "exigencia", porque "los propietarios tienen esa idea bastante ambiciosa y nosotros no podemos quedarnos por detrás". "El año pasado parecía que no pasaba nada por estar quinto o sexto. El equipo tiene que exigirse estar en lo más alto y nosotros tenemos que ponerle todos los medios para que lo consigan. No nos podemos permitir hacer una temporada como la pasada", advirtió en esa línea.

Por eso, el club ya trabaja a pleno rendimiento en todos los aspectos del nuevo curso, también el económico. "Estamos en ello, en el club hay grandes profesionales y están sacando las fórmulas necesarias para elevar o mantener el presupuesto. Pero todo el mundo sabe que el Córdoba en Segunda B tiene un déficit, porque tiene estructuras de Primera División casi. El Córdoba es un club de Primera División, pero luego hay que demostrarlo en el campo", explicó Juanito.

La confianza renovada en Sabas

El gaditano, además, explicó los motivos que llevaron a la entidad a renovar el compromiso con Juan Sabas como técnico. "Si estábamos convencidos de que Sabas nos podía ascender, tenemos que pensar que es el técnico idóneo para esta próxima temporada. Es un gran motivador y va a saber sacar partido a los jugadores que tenemos, que tienen veteranía pero que tienen que tener ayuda de los más jóvenes", apuntó el exfutbolista, que remarcó la idea de hacer "un equipo más equilibrado que el de la temporada pasada".

Además, el director deportivo del Córdoba no tuvo problemas en pronunciarse sobre las decisión que la RFEF ha tomado en las últimas semanas respecto a la Segunda B y demás categorías no profesionales. "Ninguna decisión que se hubiese tomado sería justa. Toda decisión que no fuese dar por terminada la temporada ya era injusta y creo que esta decisión es la menos injusta, porque era imposible contentar a todo el mundo", indicó Juanito, que lamentó que el CCF se quedara "a las puertas" del play off.

Para evitar un chasco similar en el futuro, Juanito tiene la receta clara. "El Córdoba no se puede permitir hacer estas temporadas. Se tienen que hacer equipos que te garanticen estar en las posiciones altas y si un día te salen las cosas mal, ser segundo o tercero, pero no el quinto o el séptimo como ha estado el Córdoba toda la temporada". Un mensaje claro sobre dónde se coloca el listón de la ambición en este nuevo Córdoba.