El Córdoba CF afronta un mes frenético hasta la apertura del mercado de fichajes

El fútbol español abrirá el 1 de julio su ventana veraniega de fichajes. Así lo ha confirmado la FIFA, que finalmente no variará en exceso los periodos de transferencias en el fútbol europeo, a pesar de la incidencia notable que ha tenido el coronavirus en las competiciones. Este primer periodo de fichajes, que se alargará hasta el 2 de septiembre, ya se vislumbra a un mes vista, y marca 30 días frenéticos para el Córdoba CF en lo que a la confección de su plantilla se refiere.

El director deportivo blanquiverde, Juanito, y su equipo de trabajo tienen bastante faena por delante en las próximas semanas. Centrados en el aspecto deportivo de la entidad, los técnicos trabajan desde hace semanas en cuanto a refuerzos y bajas, pero tienen aún mucho que concretar para ir dando forma al equipo que entrenará Juan Sabas.

El retraso en la disputa del play off de ascenso provocará a buen seguro que el club blanquiverde tenga que esperar varias semanas todavía para empezar a concretar sus primeros refuerzos. El director general deportivo, Miguel Valenzuela, ya reconoció que el Córdoba está detrás de muchos jugadores que disputarán las eliminatorias por el ascenso, por lo que cualquier gestión más allá de las conversaciones extraoficiales se llevará a cabo más adelante.

Sin embargo, esa situación no quita para que la rumorología se haya disparado ya y el baile de nombres empiece a ser la tónica en el atípico día a día de un club que lleva más de dos meses sin competir y que probablemente no lo haga hasta octubre, cuando empiece el nuevo curso en Segunda División B. Uno de los primeros futuribles en saltar a la palestra fue Dieguito, el extremo que ha brillado esta temporada en el Villarrubia, y que ya se dejó querer ante un supuesto interés del conjunto cordobesista. Valenzuela negó cualquier tipo de conversación con el jugador, al que sí reconoció tener bajo examen, como a muchos otros en prácticamente todas las posiciones, porque la renovación en el equipo será profunda.

Buena parte de la remodelación del plantel dependerá de las salidas. Y ahí el Córdoba tiene dos bastante encaminadas. Por un lado, la ficha que liberará Raúl Cámara, que ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo con el club para pasar del césped a los despachos. Por otro, la de Luis Garrido, quien se hace a la idea de que su destino está muy lejos de El Arcángel.

El mercado de invierno, del 4 de enero al 2 de febrero Además de las fechas para el mercado veraniego, la FIFA comunicó también que la segunda ventana de fichajes tendrá lugar entre el 4 de enero y el 2 de febrero. Será entonces cuando los equipos tengan la habitual oportunidad de reforzar a sus plantillas para aumentar sus opciones de cumplir los objetivos, o bien busquen una revolución para cambiar la cara a equipos con el rumbo perdido. El Córdoba, en los últimos años, ha sido de ese segundo grupo de equipos. Sin ir más lejos, este pasado curso, ya con Infinity en el club, el CCF incorporó a siete futbolistas y dio salida a diez en apenas 30 días de mercado.

Pero ahí no acabará la cosa, porque el Córdoba tiene con contrato a 17 futbolistas y hará no menos de diez fichajes en este mercado. Para ello, se hacen necesarias algunas salidas más, con Víctor Ruiz y Zelu como candidatos principales a rescindir sus contratos. En el caso del extremo, además, su contrato de cesión al Logroñés contempla que si los riojanos ascienden renovaría allí un año más y no tendría que volver al CCF.

Con todo ese panorama de salidas muy presente, la dirección deportiva ya trabaja en las altas, sin prisa pero sin pausa, pues en El Arcángel sabes perfectamente que el mercado se encuentra parado a la espera de esas eliminatorias de ascenso que deben servir para ubicar a cada equipo en una nueva realidad y aclarar las ideas de muchos jugadores que firmarían por el Córdoba sin dudarlo, pero que pelean actualmente por un ascenso que les depararía un salto inmediato al fútbol profesional.

Cuando todavía quedan 30 días para que la ventana veraniega de fichajes quede abierta, el Córdoba se prepara ya para el aumento progresivo en las negociaciones y la aparición del habitual baile de nombres de cada verano. Mientras que eso llega, el trabajo no falta en el capítulo de las salidas, en lo que será otro verano frenético en la entidad blanquiverde.