La Copa del Rey, tan igual y tan diferente pese a los esfuerzos realizados por la Federación Española de Luis Rubiales, irrumpe en la notable trayectoria del mejor Córdoba CF del curso. Creciente en su juego y con la compañía de los resultados, el conjunto blanquiverde se divide entre la obligación de dar la talla en el verde ante el Sanse o mirar a lo que realmente le interesa: la liga, y ese trascendental encuentro del domingo ante el Marbella que puede catapultar al equipo de Raúl Agné a la zona de play off como despedida de un 2019 oscurísimo que ya empieza a tomar color.

Tras mes y medio sin perder, con una serie de cuatro victorias y dos empates, y después de hacer pleno en sus dos últimos desplazamientos dejando la portería a cero, los cordobesistas pretenden alimentar aún más su confianza con una buena actuación en la Copa. No ya por la recompensa futura, que salvo que sea un primera de renombre es más trastorno que otra cosa, sino por dar continuidad al crecimiento exhibido en las últimas semanas, mucho más evidente desde que hace dos semanas la llegada de Infinity al club se tradujo en normalidad y tranquilidad para el plantel, al que se le pueden poner muy pocas pegas hasta ahora. Porque tras todo lo vivido, el objetivo se encuentra a tiro.

Mucho peor le van las cosas a la escuadra madrileña, cuyo relevo en el banquillo no ha tenido aún el efecto esperado. La llegada de Josico el pasado 8 de noviembre en sustitución de Manolo Cano no ha provocado reacción alguna y el Sanse acumula ya nueve citas sin conocer la victoria, con la igualada del pasado fin de semana ante el Internacional de Madrid como mejor resultado. La consecuencia de esta serie no es otra que ser colista del Grupo I, con el objetivo de la permanencia a 12 puntos.

Y eso es cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta los elementos con los que cuenta la plantilla del conjunto de San Sebastián de los Reyes: Achille Emaná, Íñigo López, Xabi Irureta o los exblanquiverdes Bijimine y Trabazo. Todos ellos, con un rol de titular desde la llegada del que fuera entrenador de Las Palmas en aquella mágica tarde para el cordobesismo en el Estadio de Gran Canaria, podrían descansar, pues al igual que Agné en el Córdoba la Copa es más un banco de pruebas y oportunidad para los menos habituales que para exprimir al equipo.

De hecho, aunque la convocatoria ofrece pocas y llamativas novedades, con apenas dos hombres de la nómina del filial, sí parece claro que la formación del CCF que aparezca en el Matapiñonera será plenamente novedosa. Sí está seguro el estreno de Edu Frías en la portería, o la vuelta a la defensa de hombres en el olvido como Víctor Ruiz o Ángel Moreno, o una nueva ocasión de lucimiento para los Moyano, Sebas y Antonio. La duda está en ver cómo encara el equipo este partido en cuanto a motivación y si la segunda unidad está realmente capacitada para mantenerse en la plantilla. Porque el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina y este test puede ser clave.