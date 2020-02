Raúl Agné valora la continuidad de Serrano: "Todos juntos somos más fuertes"

Durante las últimas semanas, cuando la salida de Alfonso Serrano del Córdoba CF se vislumbraba con fuerza, Raúl Agné no escondió nunca su "amistad" con el director deportivo, mostrando siempre respeto a la decisión que tomara. Finalmente, el pucelano ya comunicó el jueves su intención de continuar ligado al club blanquiverde al menos hasta final de temporada, situación que ha sido valorada por el técnico este viernes.

"Estoy contento porque empezamos y podemos acabar todos juntos al menos hasta el 30 de junio, y así somos más fuertes", ha argumentado, sin querer profundizar mucho más sobre el tema, el preparador de Mequinenza. Serrano fue su gran valedor para desembarcar en este proyecto, ya desde el verano, aunque no fue hasta finales de octubre cuando el entrenador sustituyó a Enrique Martín.

Igualmente ha sido parco en palabras al ser cuestionado sobre la recusación del juez que dio luz verde a la venta de la Unidad Productiva que condujo hasta El Arcángel a los actuales rectores, bajo el manto de Infinity. "Ni atiendo ni quiero; es algo que no me compete y me da igual, porque el club me transmite tranquilidad", ha señalado Agné, para enlazar acto seguido con el tema deportivo y la visita al Cádiz B.

"Estamos tranquilos porque nuestra obligación es competir, entrenar, ir a Cádiz y ganar", ha apuntado el técnico, que cumplirá en El Rosal el partido de sanción impuesto por su expulsión ante el Sevilla Atlético (no estará tampoco por idéntico motivo Isaac Becerra). Eso le impedirá no sólo estar en el banquillo, sino entrar a los vestuarios, por lo que le tocará dar "la charla en el hotel y a ganar; estamos en un buen momento y confío en el equipo y en el cuerpo técnico".

De hecho, éste será ya el segundo compromiso que el Córdoba esté dirigido por Arnau Sala. El primero fue en el estreno de Agné, ante el San Fernando en El Arcángel, cuando las dudas por si habría prescrito un castigo de un par de años antes, en su etapa en el Zaragoza, llevaron a la entidad cordobesista a dejar al primer entrenador en la grada. Entonces, aunque sea a modo de curiosidad, hubo triunfo blanquiverde (1-0).

Ahora, el CCF intentará repetir éxito en tierras gaditanas ante un filial "distinto" al del Sevilla que tanto costó doblegar el pasado domingo. "Es un equipo bien organizado defensivamente y lo basa ahí todo; aprovecha sus ocasiones, se maneja bien a balón parado, compite bien y no se descompone", ha analizado Agné, que ha valorado que pese a que "lleva cuatro partidos sin ganar, ha aguantado en Badajoz y ha sacado un empate el Cartagena". "Va a ser un equipo que va a querer ganar defendiendo", ha finalizado el técnico del Córdoba, para el que el hecho de jugar a las 11:30 "no es excusa".