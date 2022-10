El Córdoba CF sobrevive en Ferrol (1-1)

El Córdoba CF sacó un punto de A Malata que debe saber como el oro a los blanquiverdes, que hicieron un mal partido ante el líder del Grupo I, dominador claro del choque, en especial en una segunda parte en la que los cordobesistas estuvieron durante muchos minutos a merced del rival. El tanto inicial de Casas cambió el guion del partido y, paradójicamente, hizo sentirse incómodo a un Córdoba que sin balón no es brillante precisamente. Con todo, el Racing Ferrol no pudo sacar más provecho que el empate de su superioridad y dejó vivo a un CCF que mantiene distancias con los ferrolanos y que hace que vuelen de su feudo los primeros puntos del curso. Esa es la lectura positiva del choque para los de Germán Crespo, pero el juego de su equipo deja otras interpretaciones mucho menos halagüeñas.

Porque como ya le sucediera ante el Real Madrid Castilla, el Córdoba estuvo demasiados minutos sometido por su rival, sufriendo de lo lindo para defender y con una indefinición preocupante que llevó a los blanquiverdes en el segundo tiempo a pasar dificultades atrás, a pesar de que en ataque tardaron más de media hora en aparecer por las inmediaciones de Gazzaniga.

En A Malata, Germán Crespo desistió finalmente del cambio de sistema con el que amagó durante la semana. Y no fue por la falta de volantes en el centro del campo, pues de manera sorpresiva Javi Flores partió de inicio cuando casi nadie lo esperaba. El capitán, renqueante toda la semana, pudo finalmente entrar en la convocatoria y su técnico no dudó en ponerlo de inicio para un partido de los marcados en rojo.

El choque no pudo empezar mejor para el Córdoba CF. Porque después de una semana hablando de la solidez del Racing Ferrol y de los más de 300 minutos que su portero, Gazzaniga, acumulaba sin encajar gol, los blanquiverdes tardaron menos de dos minutos en tumbar ese registro. El primer latigazo del duelo arrancó en la banda izquierda, donde de nuevo Calderón fue un puñal para superar la primera línea de presión del Racing y encontrar a Adrián Fuentes con un pase profundo. El madrileño puso el balón raso en el punto de penalti, donde Casas no llegó a controlar. El esférico fue despejado por la zaga gallega hacia la zona de Calderón, que templó el cuero y puso otro balón medido para que Casas se elevara entre los centrales y cabeceara de forma inapelable a gol.

El tanto inicial de los blanquiverdes desniveló el choque nada más arrancar y acabó con todas las estrategias iniciales de ambos entrenadores. El Racing acusó el golpe sobremanera y le costó mucho asentarse en el partido, con algunas pérdidas de balón que el CCF penalizó, aunque sin incidencia en el marcador. Poco después del primero, pudo llegar el segundo tanto del Córdoba, que recuperó en campo propio y salió a la contra rápidamente. El balón le llegó a Casas, que disparó mordido para que Adrián Fuentes remachara a la red, aunque en clara posición de fuera de juego.

Las rápidas transiciones, esas que Germán Crespo señaló como uno de los puntos débiles del rival, castigaban al Racing Ferrol desde el arranque. El cuadro ferrolano se vio rápidamente sometido aunque, lejos de encontrarse incómodo por no tener el balón, hizo lo que mejor sabe: contragolpear con peligro. En una primera acometida, antes del minuto diez, Héber Pena le ganó a José Ruiz un balón dividido y sacó un centro al segundo palo que Carlos Vicente remató tras ganarle la partida a Calderón. Marín despejó a córner evitando el empate.

Pese al susto, el Córdoba tuvo más el balón en esos minutos, ante un rival bien armado defensivamente esperando su momento. Sin embargo, a los de Parralo les costaba más con el balón en los pies, gracias en parte a la buena presión en campo rival del conjunto cordobesista, que dejó a los locales sin ideas.

Camino del minuto 20, el Racing Ferrol encontró por fin una vía clara para armar su ataque, que no fue otra que el carril derecho. Las internadas de Luca Ferrone y la profundidad de Carlos Vicente empezaron a hacer daño al Córdoba. Calderón se vio agobiado ante la falta de ayuda en el repliegue de Adrián Fuentes y un centro del lateral derecho gallego no lo remató Manu Justo de milagro.

A partir de entonces, el Córdoba perdió la iniciativa en el partido y se vio a merced de un rival que no es que avasallara, pero que sí acumuló ocasiones para haber hecho el empate antes del descanso. Luca Ferrone, muy activo, lo probó pasada la media hora con un disparo lejano que Carlos Marín desvió a córner. Y en ese saque de esquina Jon García cabeceó a las manos del meta. Pese a tener que hacer un cambio por la lesión de Pumar, los de Parralo no bajaron el pistón y hasta el descanso buscaron las cosquillas a un CCF bien colocado en defensa, pero no precisamente cómodo al verse despojado del balón.

Tras el descanso era claro que el Racing saldría fuerte y, pese a estar sobre aviso, el Córdoba sufrió pronto las arremetidas de su rival. Y eso que los de Parralo sufrieron un nuevo contratiempo con la lesion de Luca Ferrone, que llevó a su técnico a jugársela dando entrada a Joselu para dejar tres defensas y jugar con dos arietes.

Ese movimiento hizo que el CCF diera un paso atrás descarado y el Racing se hizo dueño y señor del partido. El Córdoba perdió el balón y, para colmo, no supo cerrarse con las líneas juntas para dificultar el juego de los gallegos. A las espaldas de Diarra, Álex López apareció con mucha facilidad. No es este Córdoba un equipo precisamente brillante por sus conceptos defensivos y en A Malata quedó patente.

Después de más de 20 minutos de asedio del Racing, con más intención que buena finalización -todo sea dicho-, Germán decidió protegerse con la entrada de Puga para hacer de doble lateral junto a José Ruiz, y de Bernal por Kike Márquez, para ganar presencia en el centro del campo. Curiosamente, los cambios parecían lógicos pero fue cuando el Córdoba se derrumbó.

Un balón de David Castro desde la defensa superó a Javi Flores, dejando a Álex López muchos metros para avanzar y pensar. El mediapunta dio un pase medido a Joselu -en posición dudosa-, que batió con facilidad a Carlos Marín en su salida. El tanto de la igualada llevó a Germán Crespo a recomponer su sistema dando entrada a De las Cuevas por Javi Flores. Con todo, el dominio siguió del lado de los locales, que perdonaron en las botas de Héber Pena una contra de libro para matar al Córdoba.

Ese fallo dio aire a los blanquiverdes, que poco después vieron como Carlos Marín salvaba de nuevo el 2-1. En la jugada inmediata, un contragolpe del CCF lo resolvió mal Puga. Y ese susto hizo a Parralo replantear su plan. El prieguense dio recuperó la línea de tres atrás y mandó un mensaje a su equipo de que había que protegerse antes que buscar el triunfo.

El Córdoba, que había sobrevivido a duras penas hasta entonces, se vio menos agobiado e incluso acabó el partido mejor que su rival. De las Cuevas tuvo una clarísima ocasión con un potente disparo que repelió Gazzaniga pegado al palo. Poco después, ya camino del final, Diarra lo probó también desde lejos y puso en mil aprietos al arquero del cuadro ferrolano. Esos avisos del CCF hicieron que el Racing firmara la paz definitivamente y el choque muriera con un punto que, visto lo visto, supone mejor botín para el Córdoba que para los gallegos.