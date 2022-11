Jornada de puertas abiertas en El Arcángel para el Córdoba Femenino - Madrid CFF de la Copa de la Reina

El Córdoba CF, con la colaboración del Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba, abrirá las puertas de El Arcángel para el encuentro que su equipo femenino jugará este miércoles a las 19:30 frente el Madrid CFF, cita correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. "Creo que es un momento importante y toca dar relevancia al fútbol femenino", destacó Javier González Calvo.

El presidente del Córdoba CF quiso dar las gracias al Ayuntamiento y a la Universidad de Córdoba por su implicación asumiendo gran parte de los costes de este encuentro. Para este miércoles, el club levantará los tornos "y a medida que se vaya llenando el estadio abriremos más zonas". Una vez que la tribuna esté completa, la entidad seguirá con los fondos y por último la preferencia. "Ojalá pudiéramos llenarlo", destacó Javier González Calvo, que también expuso que los aficionados que ya sacaron su entrada se le devolverá el dinero de la misma.

"Para el partido de la selección española absoluta vinieron cinco mil personas, pues ojalá podamos superarlo. Ese es nuestro primer reto", comentó el dirigente blanquiverde. Además, no descartó que pueda jugar más veces en el coliseo ribereño el Córdoba Femenino porque "el campo está para todos, también para nuestros aficionados". "Si me escucha Fernando, de Royal Verd, me pondrá una cruz, pero el campo está para disfrutar", bromeó el presidente.

"Es un día importante porque se une el Ayuntamiento, la Universidad y el Córdoba CF para que nuestras chicas jueguen un partido oficial en El Arcángel. Creo que es un momento importante como ya les dije a las chicas cuando se clasificaron para esta ronda y les prometí jugar en El Arcángel esta tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. Es un momento para dar relevancia al fútbol femenino", apuntó Javier González Calvo.

También destacó que "ya hicimos una iniciativa el año pasado con el partido del Tamaraceite, donde acudieron colegios y estudiantes de la Universidad de Córdoba". "Llevan mucho tiempo luchando solas en la Ciudad Deportiva y qué mejor respaldo que este partido, un partido de puertas abiertas en el que podrán asistir todas las personas que quieran", comentó el consejero delegado del CCF.

Por su parte, Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco, comentó que tienen que dar "visibilidad" a estas iniciativas porque "Córdoba debe estar con el deporte femenino y con el Córdoba Femenino". También comentó que ha cursado "una circular a clubes y colegios para que se animen y llenen el estadio este miércoles", ya que "nuestro afán es repetir el día histórico que se vivió este año con el Tamaraceite y ahora queremos que el equipo femenino se sienta arropado".

Antonio Jesús Rodríguez, por su parte, reconoció que "para la Universidad de Córdoba es un placer y un honor colaborar con el Córdoba y el Ayuntamiento". "Nuestras jugadores están decididas a plantar cara a todo un miura y desde la UCO estamos decididos a colaborar en esta primera jornada de puertas abiertas que marca un hito en el deporte femenino cordobés en el plano del fútbol".

La teniente de alcalde y delegada de Igualdad y Turismo, Isabel Albás, comentó que deben "apostar por el deporte, por el trabajo en equipo y por el afán de superación, y es un ejemplo el que nos están dando estas jugadoras". "Es una oportunidad para que la sociedad cordobesa dé un ejemplo de lo que es, apostar por la igualdad y vamos a venir todos juntos a animarlas".