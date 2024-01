Más problemas en el Córdoba CF: Iván Rodríguez da el susto

El Córdoba CF regresó este jueves a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, una sesión en la que no hubo novedades respecto a los lesionados y en la que estuvieron presentes Juan Gutiérrez Juanito y Raúl Cámara. Eso sí, ante los problemas en defensa del conjunto blanquiverde, Iván Rodríguez dio el susto tras un duro golpe en una acción con Óscar Jiménez que le impidió acabar junto al resto de sus compañeros.

Aunque el Córdoba CF recupera a Albarrán, que ya cumplió en Huelva su duelo de sanción tras ser expulsado ante el Intercity, los problemas en defensa se hacen más palpables tras el infortunio de Iván Rodríguez. Aunque desde el club apuntan que fue un golpe y no reviste gravedad, el de Alameda no terminó la sesión y será Iván Ania el que aclare el panorama, ya que este viernes habrá entrenamiento a puerta cerrada en El Arcángel.

Con Gudelj, Adri Castellano, Carlos Ruiz e Isma Ruiz fuera de dinámica de grupo, el Córdoba CF solo cuenta con 16 jugadores disponibles de la primera plantilla. Los problemas en defensa son superlativos porque solo cuenta con Lapeña como único central ante la plaga de bajas en esta zona del campo. Junto al riojano también están los laterales Albarrán, Calderón y un Iván Rodríguez si lo de este jueves queda en un mero susto.

Ante todos estos problemas en defensa, Iván Ania ya probó con Albarrán en el eje de la zaga. No es una posición desconocida para el jugador barcelonés, ya que jugó en el eje de la zaga con el técnico asturiano el curso pasado en el Algeciras. Ahora habrá que ver si el de Oviedo opta por la experiencia de los componentes del primer equipo o por dar la alternativa desde el inicio a Mati Barboza.

Con solo tres mediocentros disponibles -dos no acabaron el partido ante el Recre por fatiga muscular-, el Córdoba CF prepara el duelo ante el Real Murcia con lo puesto. Las opciones de optar por Álex Sala o Recio no son factibles al no poder contar con más munición en el banquillo tras lo sucedido en la última jornada. Por ello, la solución para el eje de la defensa es clara siempre que lo de Iván Rodríguez quede todo en un susto. Mati Barboza o pasar a Albarrán al eje de la zaga junto a Lapeña. No hay más.

Tampoco se esperan muchos cambios en el once inicial respecto al que puso en liza Iván Ania en Huelva ante el Recre. El de Oviedo podría mantener su confianza en Kuki Zalazar y Toril de nuevo, por lo que Kike Márquez y Casas partirán desde el banquillo junto a un Simo que ahora mismo queda como recambio para Adilson Mendes -ya suma seis goles- o Carracedo. En el doble pivote, Recio y Diarra seguirían desde el comienzo y dejando a Álex Sala como alternativa para el desarrollo de un encuentro importante en El Arcángel, donde el Real Murcia busca sacar tres puntos de oro para intentar reengancharse a la pelea por el play off de ascenso a Segunda División.