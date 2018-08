Un problema enquistado

El futuro de Edu Ramos y Pawel Kieszek en el Córdoba es cada día más complicado. El conjunto blanquiverde sigue sin poder inscribir a ambos futbolistas, por los problemas que arrastra desde el principio del verano con el límite salarial y la rumorología en torno a su marcha de la entidad se ha disparado. Ayer mismo, desde Cádiz se hablaba ya de que Ramos ha alcanzado un acuerdo con el conjunto amarillo para, en caso de no poder ser inscrito con el Córdoba, recalar en el conjunto cadista antes del próximo 31 de agosto. De persistir los problemas actuales, Pawel correría con total seguridad un destino parecido.

En su reciente entrevista con el Día, José Ramón Sandoval ya dejó entrever que le preocupaba la situación de Edu Ramos y Pawel porque, llegado el caso de no poder inscribir en LaLiga a ambos futbolistas, es consciente de que el club tendría que abrirles la puerta de salida para evitar una situación tan incómoda como la que se generó en el pasado mercado invernal con Bruno Montelongo y con Bambock, ambos fichados pero sin posibilidad de jugar con el CCF en la segunda parte de la pasada temporada. Esas palabras de Sandoval y la posterior aparición pública de Rafa Berges, en la que situó como preferencia la inscripción de Ramos y Kieszek han sido las únicas referencias ofrecidas desde el club. Al menos de forma oficial, porque las filtraciones y las informaciones contradictorias han contribuido a generar un clima de nerviosismo que ayer terminó por estallar y que se contagió a la afición blanquiverde.

El discurso oficial en el Córdoba es que se sigue trabajando de la mano de LaLiga para lograr no solo la inscripción de estos dos futbolistas, si no la de algún refuerzo más que aún queda por llegar al plantel de José Ramón Sandoval. Sin embargo, las noticias que llegan desde la patronal del fútbol español son poco halagüeñas. El propio Jesús León apuntó que el Córdoba tiene superado su límite salarial en "entre dos y tres millones de euros", aunque esa cantidad es la interpretación de un club. Una versión que, a tenor de los hechos, LaLiga no comparte.

Con la segunda semana de competición avanzando y 31 de agosto -día en que se cierra el mercado de fichajes- cada vez más cerca, ayer la situación se tensó más aún si cabe cuando Radio Marca Cádiz informó del acuerdo que Edu Ramos y el Cádiz han alcanzado y que será efectivo si el jugador no puede ser inscrito finalmente como blanquiverde. Ante tal tesitura, conviene recordar que las opciones para el jugador se reducen a rescindir con el Córdoba -algo que podría solicitar de buena ley si no puede ser inscrito- o permanecer sin jugar como mínimo hasta el próximo mes de enero. Y es que la reglamentación vigente no permite la cesión de un jugador que no figura como inscrito. Ese es el motivo por el que Ramos debe buscar una alternativa para no arriesgarse a pasar un año en blanco, pues nadie le puede asegurar actualmente que en enero sí podría ser incrito.

Idéntica situación vive Pawel Kieszek. El arquero polaco, uno de los mejores de la categoría de plata, prefirió tomarse con su habitual carácter irónico las informaciones que le sitúan fuera del equipo y junto a una foto suya en la que sostiene unas picas de campo a modo de lanza escribió: "¿Tiempo de caza? ¿Tal vez para cazar a alguien con LaLiga?". Ante las malas noticias, el guardameta prefirió poner algo de humor a una situación que no por eso dejar de ser muy seria. Y es que el tiempo pasa y la solución no llegar. Al Córdoba se le acaba el tiempo y dos de sus pilares se alejan paulatinamente del club.