La plantilla del Córdoba CF, a falta de los últimos retoques

El intenso trabajo de la dirección deportiva del Córdoba CF está a punto de culminar con el cierre de la plantilla del primer equipo. El conjunto blanquiverde se encuentra a la espera de concretar las últimas operaciones para dar por confeccionada su plantilla, que tras muchos años de veranos largos y movidos hasta el último día podría quedar diseñada en un tiempo récord. Apenas dos entradas y una salida son los movimientos previstos y la intención es que se produzcan pronto, para que el equipo pueda empezar a trabajar al completo.

Con las 16 fichas de futbolistas mayores de 23 años ocupadas y cuatro de las seis destinadas para los sub 23 también adjudicadas, la intención de la dirección deportiva blanquiverde es la de incorporar a un central joven. Con ese fichaje, se completaría una línea en la que ya tienen sitio José Cruz, Bernardo Cruz y José Alonso, y de la que debe salir Fernando Román, que no entra en los planes del club pero tiene un año más de contrato.

La salida del central madrileño es otro de los escasos movimientos que quedan por concretar en El Arcángel, pues su marcha dejará una ficha sénior libre que ya tiene destinatario. Y ese no es otro que Hugo Díaz, el delantero que Juanito tiene entre ceja y ceja desde hace meses, aunque su salida del Linares –club con el que el ariete de Almodóvar del Río tiene un año más de contrato– no está resultando para nada sencilla.

El Córdoba mantiene las conversaciones abiertas con los azulillos para tratar de cerrar un acuerdo, aunque si la operación se demorase en exceso, el club también está listo para ejecutar alguna de las alternativas que la dirección deportiva tiene en agenda. Y es que una prioridad importantes es que Germán Crespo cuente con su plantilla al completo lo antes posible, teniendo en cuenta que serán una docena de caras nuevas las que lleguen este verano, con el trabajo de conocimiento y compenetración que eso conlleva.

Si esos dos fichajes pendientes y la salida de Fernando Román no se complican, el panorama será ya muy tranquilo para los técnicos, aunque la plantilla podría sufrir todavía alguna variación. La continuidad de Edu Frías, Djak Traoré y Samu Delgado no está garantizada al 100%. El CCF estaría dispuesto a dar salida a los dos primeros, especialmente en el caso del portero, que renovó con la condición de tratar de buscar un equipo. Si finalmente sale el meta catalán, a Juanito le quedará una ficha libre sub 23 para hacerse con un arquero joven. El caso de Traoré es muy similar, pues aunque se podría contar con él, no se considera un jugador fundamental y su hipotética salida sería cubierta por un jugador de perfil similar. El caso de Samu Delgado sí es distinto, porque el Córdoba CF cuenta con el jugador que, eso sí, tiene buen mercado en Primera RFEF y podría ser tentado para salir, lo que haría que la dirección deportiva buscara un recambio de garantías para ese extremo derecho.

El comodín de los sub 23

Si el escenario que finalmente se da es el menos complejo, el Córdoba tendría sus 16 fichas sénior ocupadas cuando sea capaz de incorporar a Hugo Díaz y dar salida a Fernando Román, y todavía tendría una ficha sub 23 libre aun cerrando la llegada de ese central joven deseado. Esa última ficha bien podría quedar abierta a cualquier oportunidad de mercado o ser utilizada por Álex Meléndez o Julio Iglesias.

Ambos futbolistas estarán en la órbita del primer equipo, el primero como recambio de Ekaitz Jiménez en el lateral izquierdo, y el segundo como una opción más para la medular. Sin embargo, dada la competencia en sus puestos, el club valora inscribirlos con el filial, para que puedan simultanear ambos equipos y sumar minutos prácticamente todas las semanas. Una decisión que el club se puede tomar con calma pues el trabajo está prácticamente hecho y la plantilla a punto de culminar.